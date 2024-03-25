Зеленський назвав завдання для українських захисників на сході Чорного моря

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

Глава держави з нагоди 32-ї річниці створення Служби безпеки України привітав співробітників СБУ зі святом.

У ході свого виступу президент нагадав про далекобійність та прицільність українських дронів як у небі, так і на землі.

Зеленський розповів, що Україна очікує від СБУ ще більшої результативності у боротьбі з окупантами.

"Російським військовим кораблям вже не місце в західній частині Чорного моря і поблизу нашого Криму, але нехай вони втратять можливість оперувати і на сході Чорноморської акваторії", - зазначив глава держави.

За його словами, кожен окупант уже розуміє, що ніде на території нашої країни він не може почуватися спокійно, "але ворог має втратити ще більше логістики, ще більше штабів, складів - ще більше матеріальної основи цієї війни".