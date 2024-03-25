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Кулеба і Боррель обговорили можливості ЄС по поставкам Україні систем Patriot

Понеділок 25 березня 2024 20:22
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Кулеба і Боррель обговорили можливості ЄС по поставкам Україні систем Patriot Архівне фото: Дмитро Кулеба і Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сьогодні, 25 березня, обговорив із високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем можливості щодо посилення систем ППО України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС України.

Міністр поінформував Борреля про удари російських балістичних ракет по українській столиці та інших містах.

Також він заявив, що цінує підтримку і занепокоєння з боку Борреля з приводу кількості російських ракет, випущених по Україні.

"Я наголосив на важливості постачання в Україну більшої кількості систем ППО Patriot та інших систем ППО, здатних перехоплювати балістичні ракети", - написав Кулеба.

Можливості ЄС щодо постачання ППО Patriot

За словами Кулеби, Україна наразі є єдиною країною у світі, яка практично щодня зазнає атак балістичними ракетами.

Міністр додав, що Patriot мають бути розміщені тут і зараз, щоб рятувати людські життя, а не залишатися в місцях, де ракетна загроза дорівнює нулю.

"Ми обговорили, що ЄС може зробити, щоб допомогти Україні якнайшвидше отримати більше Patriot та інших систем ППО", - написав глава МЗС України.

Обстріли Києва, Харкова, Одеси та Миколаєва

Після масштабного обстрілу України 22 березня Харків залишився без світла. Мер Харкова Ігор Терехов заявив про руйнування ТЕЦ та трансформаторних підстанцій.

За словами харківського голови, на третій день після атаки росіян світло повернули 40% споживачам.

Вночі 25 березня в Одесі було чутно вибухи. Мешканці деяких районів залишилися без світла та води. Повідомлялося про роботу сил ППО. Пізніше стало відомо, що під час атаки дронів-камікадзе по Одесі та області росіяни пошкодили об'єкти енергетичної інфраструктури.

Щодо Миколаєва, то через атаку РФ там почалися пожежі. 11 людей отримали поранення, двоє з яких потрапили до лікарні.

Вже сьогодні вранці в частині регіонів України було оголошено повітряну тривогу, у тому числі в Києві та області. У Повітряних силах попереджали про загрозу балістики. Майже одразу у Києві прогриміли вибухи.

Як повідомили у ДСНС, станом на 19:00 відомо про 10 постраждалих, у тому числі 16-річну дівчинку. З них було госпіталізовано 2 особи.

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