Не тільки "Ямал" та "Азов". У ВМС не виключили ураження ще одного корабля РФ у Криму
Під час удару по Криму 23 березня міг бути пошкоджений ще один російський корабель - "Іван Хурс". Він може стати третім у списку після пошкодження ВДК "Ямал" та "Азов".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука в ефірі "Радіо Свобода".
"Ця інформація (про пошкодження кораблів РФ, - ред.) потребує деякого часу для того, щоб її верифікувати повністю. Ми її подаємо також виважено. Я сьогодні тільки зранку підтвердив, що обидва корабля ("Ямал" та "Азов", - ред.) пошкоджено. Зараз так само стоїть питання про пошкодження "Івана Хурса". Ця інформація так само верифікується", - розповів він.
За його словами, є така підозра, що цей корабель також отримав пошкодження.
"Станом на зараз можемо підтвердити, що обидва ВДК отримали пошкодження, їх характер встановлюється, один з них одразу відправився на ремонт", - додав спікер.
Коментуючи важливість ураження кораблів РФ, Плетенчук зазначив, що з 13 кораблів РФ на початок повномасштабного вторгення, в строю залишається три.
Що відомо про "Івана Хурса"
"Іван Хурс" проекту 18280 (судно зв'язку) - російський середній розвідувальний корабель ближньої, далекої морської та океанської зони. Перший серійний та один із двох кораблів проекту 18280. У завдання корабля входить забезпечення зв'язку та управління флотом, ведення радіорозвідки та радіоелектронної боротьби. Корабель названо на честь начальника Розвідувального управління Головного штабу ВМФ СРСР у 1979-1987 роках - віце-адмірала Івана Хурса.
Удари по "Ямалу" та "Азову"
23 березня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, зокрема, у Севастополі. OSINT-аналітики зазначали, що у Севастополі міг бути уражений великий вузол зв'язку Чорноморського флоту Росії.
У російських Telegram-каналах 24 березня з'явилася інформація, що в Севастополі був вражений "добре замаскований командний пункт, в якому під час удару перебувало понад два десятки офіцерів".
Пізніше цього ж дня в Генштабі ЗСУ розповіли, що Сили оборони України завдали ударів по об'єктах російських окупантів у Севастополі. Було знищено два десантні кораблі РФ - "Ямал" і "Азов" і центр зв'язку.
25 березня у ГУР розповіли, що пошкодження російського БДК "Ямал" є критичними. У свою чергу, спікер ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що через удар по "Ямалу" та "Азову" суттєво постраждали російські логістика та управління військами.
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