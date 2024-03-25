Є постраждалі, відсутнє світло та пошкоджено інфраструктуру. Що відомо про атаку РФ на Одесу

Російська Федерація вдень понеділка, 25 березня, в черговий раз завдала ракетного удару по місту Одеса.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram та Сили оборони півдня.

За його даними, станом на 19:17 відомо про трьох постраждалих жінок. Однак їх поранення не важкі. Також відомо про пошкодження цивільної інфраструктури, дві будівлі зруйновано, в будинках навколо вибите скло.

Пізніше у Силах оборони півдня повідомили, що ворог вдарив по рекреаційній зоні Одеси подвійним ударом за балістичною траєкторією.

Також кількість постраждалих зросла до чотирьох.

Нагадаємо, вдень 25 березня Росія завдала ще одного удару по Одесі балістичними ракетами.

Що відомо про енергопостачання

Станом на 19:00 у більше ніж 300 тисяч абонентів свідсутня електроенергія.

"Фахівці роблять все можливе та неможливе, аби повернути світло у домівки одеситів", - написав Кіпер.

Удари по Одесі

Нагадаємо, останнім часом росіяни неодноразово завдавали ударів по Одесі. Для цього вони застосовували ракети та дрони-камікадзе.

Зокрема, у п'ятницю, 22 березня, окупанти завдали масованого удару по Україні. Під їхньою атакою знаходилася Одеса та область.

Ціллю таких атак стали енергетичні об'єкти. Внаслідок ударів 53 тисячі абонентів залишилися без світла. Через пошкодження в Одесі та районі почалися екстрені відключення світла.

Сьогодні, 25 березня, голова Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що на тлі останніх ударів світло мешканцям Одеси включатимуть на 2-3 години на добу.

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