РФ вдарила по Києву двома балістичними ракетами з Криму: цілі збили, тип встановлюється
Російські окупанти вдарили по Києву двома балістичними ракетами з території тимчасово окупованого Криму.
Про це заявив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.
За його словами, близько 10:30 противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму.
"Цілі знищено, тип встановлюється", - додав він.
Атака на Київ
Зранку 25 березня у Києві оголосили повітряну тривогу. Разом з тим Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ракети на Київ.
Після цього у столиці пролунали вибухи. При цьому у КМВА повідомляли про роботу ППО.
Пізніше стало відомо, що в Печерському районі столиці пошкоджено багатоповерховий будинок. Крім того, зафіксовано падіння уламків в Солом’янському та Дніпровському районах.
Детальніше про ракетну атаку на Київ - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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