РФ вдарила по Києву двома балістичними ракетами з Криму: цілі збили, тип встановлюється

Російські окупанти вдарили по Києву двома балістичними ракетами з території тимчасово окупованого Криму.

Про це заявив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

За його словами, близько 10:30 противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму.

Атака на Київ

Зранку 25 березня у Києві оголосили повітряну тривогу. Разом з тим Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ракети на Київ.

Після цього у столиці пролунали вибухи. При цьому у КМВА повідомляли про роботу ППО.

Пізніше стало відомо, що в Печерському районі столиці пошкоджено багатоповерховий будинок. Крім того, зафіксовано падіння уламків в Солом’янському та Дніпровському районах.

Детальніше про ракетну атаку на Київ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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