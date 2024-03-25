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В ГУР розповіли подробиці ураження російського корабля "Ямал"

Крим, Понеділок 25 березня 2024 08:36
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В ГУР розповіли подробиці ураження російського корабля "Ямал" Фото: у ГУР розповіли подробиці поразки російського ВДК "Ямал" 23 березня у Криму (t.me/DIUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово окупованому Севастополі 23 березня був атакований великий десантний корабель Росії "Ямал". Ушкодження судна критичні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

Так, 23 березня у тимчасово окупованому Криму відбулось успішне вогневе ураження об’єктів Чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Криму.

"Зокрема, був атакований 13-й судноремонтний завод чф рф у Севастополі, де, серед іншого, був пришвартований великий десантний корабель ворога "Ямал", - йдеться у повідомленні.

За оцінками воєнної розвідки України, характер пошкоджень ВДК "Ямал" носить критичний характер - пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт.

"Окупанти безперервно відкачують воду із ураженого корабля, який брав участь в анексії Криму, а з 2017 по 2023 рік перебував на ремонті", - зазначили у розвідці.

Удари в Криму

23 березня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, зокрема, у Севастополі. OSINT-аналітики зазначали, що у Севастополі міг бути уражений великий вузол зв'язку Чорноморського флоту Росії.

У російських Telegram-каналах 24 березня з'явилася інформація, що в Севастополі був вражений "добре замаскований командний пункт, в якому під час удару перебувало понад два десятки офіцерів".

Пізніше цього ж дня в Генштабі ЗСУ розповіли, що Сили оборони України завдали ударів по об'єктах російських окупантів у Севастополі. Було знищено два десантні кораблі РФ - "Ямал" і "Азов" і центр зв'язку.

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Севастополь Крим
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В ГУР розповіли подробиці ураження російського корабля "Ямал"
В ГУР розповіли подробиці ураження російського корабля "Ямал"
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