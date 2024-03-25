У Харківській області під час знешкодження ворожих мін підірвалась спецтехніка (фото)
У Харківській області під час робіт з розмінування території підірвалась спецтехніка. Постраждалих внаслідок інциденту немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Як зазначають у Державній службі надзвичайних ситуацій, подія сталася в Ізюмському районі під час проведення робіт з очищення території від ворожих вибухонебезпечних предметів.
"Унаслідок підриву на протитанковій міні у машини механізованого розмінування GCS-200 пошкоджено робочий орган - ротор", - йдеться в повідомленні.
В ДСНС зауважили, що постраждалих немає, та наголосили, що "техніку можна відремонтувати, а людське життя - безцінне!".
Варто зауважити, що напередодні представники Канади та Організації Об'єднаних Націй вирішили передати Україні важливе обладнання для розмінування територій.
Розмінування України
Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.
У квітні минулого року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.
До того ж в Україні компенсуватимуть витрати на замовлення розмінування.
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