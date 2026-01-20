У Раді перейшли на "дистанційку" через відсутність опалення та води, - нардеп

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію народного депутата Ярослава Железняка у Telegram.

Чому Апарат ВРУ працює дистанційно

Зранку вівторка, 20 січня, народний депутат Ярослав Железняк (від фракції "Голос") оприлюднив у своєму Telegram-каналі "Залізний нардеп" інформацію про "формат роботи" Апарату ВРУ.

"Враховуючи, що чомусь до цієї теми активна увага", - зауважив він.

Так, згідно з інформацією нардепа, сьогодні Апарат Верховної Ради "працюватиме дистанційно" у зв'язку з відсутністю:

опалення;

води.

"Через обстріли (Києва, - Ред.)", - пояснив Железняк.

Насамкінець народний обранець зауважив, що конкретно в його кабінеті "що так, то так - опалення майже не було".

"І десь +12 градусів (температура повітря у приміщенні, - Ред.)", - поділився політик.

Публікація Железняка (скриншот: t.me/yzheleznyak)

Наслідки нічної атаки РФ по Києву

У ніч на 20 січня РФ вкотре атакувала Київ, використавши балістичні ракети та дрони. У місті пролунали потужні вибухи, через що в деяких локаціях виникли проблеми з електро- та водопостачанням.

Пошкодження були зафіксовані у різних районах Києва.

Внаслідок обстрілу столична влада змушена була навіть внести зміни до графіків руху на окремих лініях метрополітену (з огляду на наслідки атаки й перебої з подачею електроенергії, які вплинули на роботу поїздів).

Зранку після нічного комбінованого удару без тепла в Києві залишались 5635 багатоквартирних будинків, а без водопостачання - весь лівобережний район міста.

Без електропостачання внаслідок нічної атаки РФ по об'єктах енергетики столиці залишалися понад 335 тисяч киян.

Повідомлялось також про одну постраждалу в Дніпровському районі, яку доправили до лікарні.

Згідно з інформацією Повітряних сил ЗСУ, в цілому російські загарбники в ніч на 20 січня випустили по Україні сотні дронів і ракети різних типів (серед яких "Циркон", С-300 та Іскандери).

Основним напрямком удару стала при цьому Київська область.