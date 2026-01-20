ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

У Раді перейшли на "дистанційку" через відсутність опалення та води, - нардеп

Вівторок 20 січня 2026 11:46
У Раді перейшли на "дистанційку" через відсутність опалення та води, - нардеп Апарат ВРУ працює сьогодні "віддалено" (фото ілюстративне: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Апарат Верховної Ради України (ВРУ) працює сьогодні, 20 січня, дистанційно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію народного депутата Ярослава Железняка у Telegram.

Чому Апарат ВРУ працює дистанційно

Зранку вівторка, 20 січня, народний депутат Ярослав Железняк (від фракції "Голос") оприлюднив у своєму Telegram-каналі "Залізний нардеп" інформацію про "формат роботи" Апарату ВРУ.

"Враховуючи, що чомусь до цієї теми активна увага", - зауважив він.

Так, згідно з інформацією нардепа, сьогодні Апарат Верховної Ради "працюватиме дистанційно" у зв'язку з відсутністю:

  • опалення;
  • води.

"Через обстріли (Києва, - Ред.)", - пояснив Железняк.

Насамкінець народний обранець зауважив, що конкретно в його кабінеті "що так, то так - опалення майже не було".

"І десь +12 градусів (температура повітря у приміщенні, - Ред.)", - поділився політик.

У Раді перейшли на &quot;дистанційку&quot; через відсутність опалення та води, - нардепПублікація Железняка (скриншот: t.me/yzheleznyak)

Наслідки нічної атаки РФ по Києву

У ніч на 20 січня РФ вкотре атакувала Київ, використавши балістичні ракети та дрони. У місті пролунали потужні вибухи, через що в деяких локаціях виникли проблеми з електро- та водопостачанням.

Пошкодження були зафіксовані у різних районах Києва.

Внаслідок обстрілу столична влада змушена була навіть внести зміни до графіків руху на окремих лініях метрополітену (з огляду на наслідки атаки й перебої з подачею електроенергії, які вплинули на роботу поїздів).

Зранку після нічного комбінованого удару без тепла в Києві залишались 5635 багатоквартирних будинків, а без водопостачання - весь лівобережний район міста.

Без електропостачання внаслідок нічної атаки РФ по об'єктах енергетики столиці залишалися понад 335 тисяч киян.

Повідомлялось також про одну постраждалу в Дніпровському районі, яку доправили до лікарні.

Згідно з інформацією Повітряних сил ЗСУ, в цілому російські загарбники в ніч на 20 січня випустили по Україні сотні дронів і ракети різних типів (серед яких "Циркон", С-300 та Іскандери).

Основним напрямком удару стала при цьому Київська область.

Нагадаємо, 9 січня 2026 року Верховна Рада вже залишалась без опалення та води у результаті ворожої атаки на Київ. Тоді народні депутати "були на місці" й продовжували працювати.

Тим часом президент України Володимир Зеленський повідомив, що ракети, отримані за добу до удару, допомогли відбити сьогоднішній нічний обстріл.

Читайте також, де найскладніша ситуація зі світлом після масованого удару РФ.

