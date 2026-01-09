ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Верховна Рада залишилась без опалення та води після атаки на Київ

Київ, П'ятниця 09 січня 2026 11:27
Верховна Рада залишилась без опалення та води після атаки на Київ Верховна Рада залишилась без води та опалення (фото: рада засідання вру 3 rada gov ua)
Автор: Василина Копитко

У Верховній Раді України через російську атаку на Київ зараз відсутні опалення та водопостачання, однак депутати продовжують працювати.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення голови фінансового комітету ВРУ Данила Гетманцева у Telegram та нардепа Ярослава Железняка у Telegram.

Верховна Рада залишилась без опалення та води

"Дійсно, у Раді нема води та опалення, є світло. Тому ми працюємо, ми на місці: все, як у людей, так і у нас", - повідомив Гетманцев.

Цю інформацію підтвердив і нардеп Ярослав Железняк.

"В Раді, щонайменше у Комітеті, немає ані опалення, ані води теж. Світло, начебто, поки є", - написав нардеп.

Частина Києва залишилась без водопостачання

Через атаку на Київ було знеструмлено об'єкти водопровідної інфраструктури столиці. Зараз водопостачання відсутнє:

  • у Печерському районі;
  • у Лівобережній частині міста.

У "Київводоканалі" повідомили, що спільно з енергетиками працюють над:

  • стабілізацією ситуації;
  • відновленням електроживлення;
  • відновленням норма.

Атака на Україну 9 січня

У ніч на 9 січня РФ завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних дронів, балістичних і крилатих ракет. Київ та область стали основним напрямком атаки. У столиці десятки людей постраждали. Ушкоджень зазнали житлові будинки, виникло кілька пожеж.

Через пошкодження критичної інфраструктури у Києві виникли перебої зі світлом та водою. У низці районів міста відсутнє опалення.

Також під атакою опинився Львів, де пролунала серія гучних вибухів. У мережі одразу поширювали інформацію про удар російською балістичною ракетою "Орєшнік". Згодом це підтвердив президент Володимир Зеленський.

Зараз в Україні триває ліквідація наслідків нічної атаки.

