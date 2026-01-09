Верховна Рада залишилась без опалення та води після атаки на Київ
У Верховній Раді України через російську атаку на Київ зараз відсутні опалення та водопостачання, однак депутати продовжують працювати.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення голови фінансового комітету ВРУ Данила Гетманцева у Telegram та нардепа Ярослава Железняка у Telegram.
"Дійсно, у Раді нема води та опалення, є світло. Тому ми працюємо, ми на місці: все, як у людей, так і у нас", - повідомив Гетманцев.
Цю інформацію підтвердив і нардеп Ярослав Железняк.
"В Раді, щонайменше у Комітеті, немає ані опалення, ані води теж. Світло, начебто, поки є", - написав нардеп.
Частина Києва залишилась без водопостачання
Через атаку на Київ було знеструмлено об'єкти водопровідної інфраструктури столиці. Зараз водопостачання відсутнє:
- у Печерському районі;
- у Лівобережній частині міста.
У "Київводоканалі" повідомили, що спільно з енергетиками працюють над:
- стабілізацією ситуації;
- відновленням електроживлення;
- відновленням норма.
Атака на Україну 9 січня
У ніч на 9 січня РФ завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних дронів, балістичних і крилатих ракет. Київ та область стали основним напрямком атаки. У столиці десятки людей постраждали. Ушкоджень зазнали житлові будинки, виникло кілька пожеж.
Через пошкодження критичної інфраструктури у Києві виникли перебої зі світлом та водою. У низці районів міста відсутнє опалення.
Також під атакою опинився Львів, де пролунала серія гучних вибухів. У мережі одразу поширювали інформацію про удар російською балістичною ракетою "Орєшнік". Згодом це підтвердив президент Володимир Зеленський.
Зараз в Україні триває ліквідація наслідків нічної атаки.