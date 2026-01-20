ua en ru
Атака на Київ: тисячі будинків без тепла, лівий берег - без води, є постраждала

Вівторок 20 січня 2026 08:17
Фото: у Києві після обстрілу тисячі будинків без тепла, лівий берег - без води (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

У Києві після нічного комбінованого обстрілу росіян без тепла залишаються 5635 багатоповерхівок, окрім того без води опинився весь лівий берег столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці Віталія Кличка.

"Після цієї атаки на столицю без тепла 5635 багатоповерхівок. Майже 80 відсотків із них - будинки, куди повертали теплопостачання від 9 січня", - зазначив Кличко.

За його словами, на вчорашній вечір з шести тисяч будинків 16 залишалися без тепла внаслідок пошкоджень ворогом критичної інфраструктури 9 січня.

"Лівий берег внаслідок сьогоднішньої атаки поки без водопостачання. Комунальники й енергетики працюють, щоб відновити подачу тепла, води й електрики в домівки киян", - додав мер столиці.

Він також повідомив, що одна постраждала в Дніпровському районі внаслідок атаки ворога перебуває в стаціонарі однієї зі столичних лікарень.

Кличко також зазначив, що У Дніпровському районі внаслідок влучання пошкоджені нежитлові приміщення за кількома адресами.

Окрім того, внаслідок падіння уламків пошкоджена й будівля початкової школи, а також вікна в кількох житлових будинках

Обстріл України 20 січня

Нагадаємо, що в ніч на 20 січня РФ знову атакувала Київ балістикою та дронами. У місті лунали потужні вибухи, фіксують перебої зі світлом та водою.

Так, після ворожого обстрілу у столиці тимчасово змінюється робота метрополітену через наслідки чергових ударів і складну ситуацію з електропостачанням, що вплинуло на графіки руху поїздів на окремих лініях.

Також унаслідок масованої атаки в Бучанському районі Київської області смертельне поранення отримав 50-річний чоловік. Медики боролися за його життя, але, на жаль, врятувати його не вдалося. Людина загинула на місці. Окрім того, вибухи було чути у Рівному, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові та ряді інших міст.

