Атака на Київ: тисячі будинків без тепла, лівий берег - без води, є постраждала
У Києві після нічного комбінованого обстрілу росіян без тепла залишаються 5635 багатоповерхівок, окрім того без води опинився весь лівий берег столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці Віталія Кличка.
"Після цієї атаки на столицю без тепла 5635 багатоповерхівок. Майже 80 відсотків із них - будинки, куди повертали теплопостачання від 9 січня", - зазначив Кличко.
За його словами, на вчорашній вечір з шести тисяч будинків 16 залишалися без тепла внаслідок пошкоджень ворогом критичної інфраструктури 9 січня.
"Лівий берег внаслідок сьогоднішньої атаки поки без водопостачання. Комунальники й енергетики працюють, щоб відновити подачу тепла, води й електрики в домівки киян", - додав мер столиці.
Він також повідомив, що одна постраждала в Дніпровському районі внаслідок атаки ворога перебуває в стаціонарі однієї зі столичних лікарень.
Кличко також зазначив, що У Дніпровському районі внаслідок влучання пошкоджені нежитлові приміщення за кількома адресами.
Окрім того, внаслідок падіння уламків пошкоджена й будівля початкової школи, а також вікна в кількох житлових будинках
Обстріл України 20 січня
Нагадаємо, що в ніч на 20 січня РФ знову атакувала Київ балістикою та дронами. У місті лунали потужні вибухи, фіксують перебої зі світлом та водою.
Так, після ворожого обстрілу у столиці тимчасово змінюється робота метрополітену через наслідки чергових ударів і складну ситуацію з електропостачанням, що вплинуло на графіки руху поїздів на окремих лініях.
Також унаслідок масованої атаки в Бучанському районі Київської області смертельне поранення отримав 50-річний чоловік. Медики боролися за його життя, але, на жаль, врятувати його не вдалося. Людина загинула на місці. Окрім того, вибухи було чути у Рівному, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові та ряді інших міст.