Де найскладніша ситуація зі світлом після масованого удару РФ: що кажуть у Міненерго

Найскладніша ситуація після нічного масованого удару росіян залишається у столичному регіоні – у Києві та області. До відновлення електро- та теплопостачання залучені бригади з інших регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міненерго.

"Ситуація в енергосистемі України залишається складною. Внаслідок чергової атаки Росії на об’єкти енергетичної інфраструктури знеструмлені споживачі у місті Києві та Київській області, на Одещині, Дніпропетровщині, Сумщині, Рівненщині та Харківщині", - зазначили у Міненерго.

Зазначається, що найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. До відновлення електро- та теплопостачання залучені аварійні бригади з інших регіонів. Операторами систем розподілу застосовуються мережеві обмеження, графіки погодинних відключень тимчасово не діють.

Окрім того, мережеві обмеження зберігаються на Одещині. В інших областях діють графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промисловості. У низці регіонів вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання під час морозів.

Рівень споживання

Споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні, 20 січня, станом на 9:30, його рівень був таким же, як в цей час попереднього дня – у понеділок.

Вчора, 19 січня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,1% нижчим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 16 січня. Причина – більший обсяг вимушено застосованих обмежень.