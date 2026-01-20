Де найскладніша ситуація зі світлом після масованого удару РФ: що кажуть у Міненерго
Найскладніша ситуація після нічного масованого удару росіян залишається у столичному регіоні – у Києві та області. До відновлення електро- та теплопостачання залучені бригади з інших регіонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міненерго.
"Ситуація в енергосистемі України залишається складною. Внаслідок чергової атаки Росії на об’єкти енергетичної інфраструктури знеструмлені споживачі у місті Києві та Київській області, на Одещині, Дніпропетровщині, Сумщині, Рівненщині та Харківщині", - зазначили у Міненерго.
Зазначається, що найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. До відновлення електро- та теплопостачання залучені аварійні бригади з інших регіонів. Операторами систем розподілу застосовуються мережеві обмеження, графіки погодинних відключень тимчасово не діють.
Окрім того, мережеві обмеження зберігаються на Одещині. В інших областях діють графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промисловості. У низці регіонів вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання під час морозів.
Рівень споживання
Споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні, 20 січня, станом на 9:30, його рівень був таким же, як в цей час попереднього дня – у понеділок.
Вчора, 19 січня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,1% нижчим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 16 січня. Причина – більший обсяг вимушено застосованих обмежень.
Нагадаємо, що сьогодні вночі, 20 січня, росіяни здійснили масовану комбіновану атаку по Україні. Під удар потрапили Київ, Дніпро, Вінниччина, Чорноморськ та інші регіони. Зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури, є загибла і постраждалі.
