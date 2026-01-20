ua en ru
Вт, 20 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Ракети, отримані за добу до удару, допомогли відбити нічний обстріл, - Зеленський

Вівторок 20 січня 2026 10:16
UA EN RU
Ракети, отримані за добу до удару, допомогли відбити нічний обстріл, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Україна за добу до масованого обстрілу отримала необхідні ракети для систем ППО, які допомогли відбити удар росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Зараз уже є перші звіти щодо ситуації в регіонах після російського удару. Київ та Київщина, Вінницька область, Дніпровщина, Одеська область, Запоріжжя, Полтавщина, Сумщина та інші наші області. Всюди залучені ремонтні бригади, ДСНС України, усі необхідні сили", - заявив Зеленський.

За його словами, в російському ударі була значна кількість балістики та крилатих ракет, ще більш ніж 300 ударних дронів.

"Наші сили протиповітряної оборони відпрацювали по суттєвій кількості цілей. За добу до цього удару ми нарешті отримали необхідні ракети, і це суттєво допомогло. Кожен пакет підтримки має значення. Ракети для "Петріотів", для "Насамсів", для інших систем ППО критично необхідні", - додав президент України.

Він також підкреслив, що у форматі спеціального енергетичного селектора будуть визначені повні деталі щодо наслідків атаки та необхідні ресурси, щоб відновити постачання електрики, тепла й води людям.

Де найбільш складна ситуація

"Найбільш складна ситуація поки в Києві, значна кількість житлових будинків без опалення. Важливо, щоб світ про це не мовчав. Росія не може бути на рівних з іншими країнами світу, поки налаштована тільки на вбивства й знущання з людей", - додав глава держави.

Також, за його словами, зараз усі українські посадовці, кожен відповідальний за роботу державних інституцій, обласної та місцевої влади, українських енергетичних компаній – усі повинні бути в Україні, працювати, допомагати людям та старатися стабілізувати ситуацію.

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 20 січня, посійські війська здійснили чергову комбіновану атаку по Україні. Під удар потрапили Київ, Дніпро, Вінниччина, Чорноморськ та інші регіони. Зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури, є загибла і постраждалі.

Більше подробиць про комбінований удар ворога в ніч на 20 січня – у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Обстріл Києва Вторгнення Росії до України Ракетний удар
Новини
Київ знову під ударом, є перебої зі світлом та водою: все про наслідки нічної атаки
Київ знову під ударом, є перебої зі світлом та водою: все про наслідки нічної атаки
Аналітика
Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу
Роман Коткореспондент РБК-Україна Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу