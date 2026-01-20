Ракети, отримані за добу до удару, допомогли відбити нічний обстріл, - Зеленський
Україна за добу до масованого обстрілу отримала необхідні ракети для систем ППО, які допомогли відбити удар росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
"Зараз уже є перші звіти щодо ситуації в регіонах після російського удару. Київ та Київщина, Вінницька область, Дніпровщина, Одеська область, Запоріжжя, Полтавщина, Сумщина та інші наші області. Всюди залучені ремонтні бригади, ДСНС України, усі необхідні сили", - заявив Зеленський.
За його словами, в російському ударі була значна кількість балістики та крилатих ракет, ще більш ніж 300 ударних дронів.
"Наші сили протиповітряної оборони відпрацювали по суттєвій кількості цілей. За добу до цього удару ми нарешті отримали необхідні ракети, і це суттєво допомогло. Кожен пакет підтримки має значення. Ракети для "Петріотів", для "Насамсів", для інших систем ППО критично необхідні", - додав президент України.
Він також підкреслив, що у форматі спеціального енергетичного селектора будуть визначені повні деталі щодо наслідків атаки та необхідні ресурси, щоб відновити постачання електрики, тепла й води людям.
Де найбільш складна ситуація
"Найбільш складна ситуація поки в Києві, значна кількість житлових будинків без опалення. Важливо, щоб світ про це не мовчав. Росія не може бути на рівних з іншими країнами світу, поки налаштована тільки на вбивства й знущання з людей", - додав глава держави.
Також, за його словами, зараз усі українські посадовці, кожен відповідальний за роботу державних інституцій, обласної та місцевої влади, українських енергетичних компаній – усі повинні бути в Україні, працювати, допомагати людям та старатися стабілізувати ситуацію.
Нагадаємо, що сьогодні вночі, 20 січня, посійські війська здійснили чергову комбіновану атаку по Україні. Під удар потрапили Київ, Дніпро, Вінниччина, Чорноморськ та інші регіони. Зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури, є загибла і постраждалі.
