Головна » Новини » Надзвичайні події

Удар РФ по Києву: без світла залишились понад 335 тисяч абонентів, частину вже заживили

Вівторок 20 січня 2026 10:55
Удар РФ по Києву: без світла залишились понад 335 тисяч абонентів, частину вже заживили Фото: у Києві без світла залишились понад 335 тисяч абонентів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Внаслідок нічної атаки РФ по обʼєктах енергетики столиці без електропостачання залишалися понад 335 тисяч киян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.

У компанії зазначили, що станом на 10:00 ранку електропостачання вже відновили у 162 тисячах домівок, ще 173 тисячі родин у Києві тимчасово залишаються без світла.

"Працюємо безперервно, щоб заживити критичну інфраструктуру та повернути світло в домівки киян. Нагадаємо також, що в столиці тривають екстрені відключення. Графіки не діють", - додали у ДТЕК.

Нічний удар росіян по Україні 20 січня

У ніч проти 20 січня Росія знову атакувала Київ, використавши балістичні ракети та дрони. У кількох районах міста пролунали потужні вибухи, через що виникли проблеми з електро- й водопостачанням.

Після обстрілу столична влада була змушена внести зміни до графіків руху на окремих гілках метро. Це пов’язано з наслідками атаки та перебоями з подачею електроенергії, які вплинули на роботу поїздів.

На ранок після нічного комбінованого удару без тепла в Києві залишаються 5635 багатоквартирних будинків, а без водопостачання — увесь лівобережний район міста. Також повідомляється про одну постраждалу в Дніпровському районі, яку доправили до лікарні.

Крім того, в ніч на 20 січня російські війська завдали удару по Київській області. Внаслідок обстрілу загинув чоловік віком 50 років, а також було пошкоджено автозаправні станції.

Більше подробиць про комбінований удар ворога в ніч на 20 січня – у матеріалі РБК-Україна.

Новини
