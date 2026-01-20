ua en ru
Летіли "Циркон", балістика та інше. Основний напрямок удару - Київщина: деталі атаки РФ

Вівторок 20 січня 2026 10:50
Летіли "Циркон", балістика та інше. Основний напрямок удару - Київщина: деталі атаки РФ Фото: у ЗСУ розкрили подробиці нічної атаки росіян (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Російські загарбники в ніч на 20 січня випустили по Україні сотні дронів та ракети різних типів, серед яких "Циркон", С-300 та Іскандери. Основним напрямком удару була Київська область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Атака розпочала 19 січня о 19:00.

За даними військових, противник застосував одну протикорабельну ракету "Циркон" із району тимчасово окупованого Криму, 18 балістичних ракет типу "Іскандер-М"/С-300 із території Брянської та Ростовської областей РФ, а також 15 крилатих ракет Х-101, запущених із Вологодської області.

Окрім цього, Росія атакувала 339 ударними безпілотниками типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронами інших типів.

Пуски здійснювалися з напрямків Курська, Орла, Міллерового, Приморсько-Ахтарська, Шаталового та Брянська в РФ, а також з Гвардійського і Чауди в ТОТ АР Крим та з тимчасово окупованого Донецька. Близько 250 із запущених дронів були "Шахедами".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10:00 силами ППО було збито або подавлено 342 повітряні цілі:

  • 14 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;
  • 13 крилатих ракет Х-101;
  • 315 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 5 ракет та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях. Інформація щодо 2 ворожих ракет уточнюється.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - попередили у Повітряних силах.

Летіли &quot;Циркон&quot;, балістика та інше. Основний напрямок удару - Київщина: деталі атаки РФ

Обстріл України

Росія в ніч проти 20 січня здійснила масований ракетно-дроновий удар по Києву та низці інших міст України, зокрема Рівному, Вінниці, Дніпру, Запоріжжю й Одесі, а також по важливих енергетичних центрах.

У столиці після атаки росіян без тепла залишаються 5635 багатоповерхівок, окрім того без води опинився весь лівий берег міста.

У Рівненській області пошкоджені житлові будинки та автомобілі. Також знеструмлено понад 10 тисяч абонентів.

Під атакою загарбників опинився обʼєкт критичної інфраструктури у Вінницькій області, на місці працюють рятувальні служби.

Детальніше про ракетно-дроновий обстріл росіян - у матеріалі РБК-Україна.

А все що відомо про атаку армії РФ на столицю, читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

