Летіли "Циркон", балістика та інше. Основний напрямок удару - Київщина: деталі атаки РФ

Російські загарбники в ніч на 20 січня випустили по Україні сотні дронів та ракети різних типів, серед яких "Циркон", С-300 та Іскандери. Основним напрямком удару була Київська область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram .

Атака розпочала 19 січня о 19:00.

За даними військових, противник застосував одну протикорабельну ракету "Циркон" із району тимчасово окупованого Криму, 18 балістичних ракет типу "Іскандер-М"/С-300 із території Брянської та Ростовської областей РФ, а також 15 крилатих ракет Х-101, запущених із Вологодської області.

Окрім цього, Росія атакувала 339 ударними безпілотниками типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронами інших типів.

Пуски здійснювалися з напрямків Курська, Орла, Міллерового, Приморсько-Ахтарська, Шаталового та Брянська в РФ, а також з Гвардійського і Чауди в ТОТ АР Крим та з тимчасово окупованого Донецька. Близько 250 із запущених дронів були "Шахедами".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10:00 силами ППО було збито або подавлено 342 повітряні цілі:

14 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;

13 крилатих ракет Х-101;

315 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 5 ракет та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях. Інформація щодо 2 ворожих ракет уточнюється.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - попередили у Повітряних силах.