Рада ухвалила закон Зеленського про НАБУ та САП

Як голосували нардепи:

Голосування по фракціях:

"Слуга народу" - 214

"Європейська солідарність" - 27

"Батьківщина" - 4

"Платформа за життя та мир" - 17

"За майбутнє" - 11

"Голос" - 16

"Довіра" - 17

"Відновлення України" - 9

Позафракційні - 15

Фото: голосування в цілому за проект закону №13533 у Верховній Раді (скрін відео)

Голосів "проти" або "утримався" не було.

Також нардепи віддали 326 голосів за те, щоб законопроєкт було невідкладно підписано. Свій підпис має поставити голова ВРУ Руслан Стефанчук, а потім президент Володимир Зеленський.

Зазначимо, що напередодні правоохоронний Комітет ВРУ рекомендував ухвалити законопроєкт президента щодо НАБУ та САП одразу за основу і в цілому. Документ підтримали одноголосно без будь-яких змін по тексту від того, що було зареєстровано.

Передісторія: про що був скандальний №12414

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12414, який обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Відповідні правки були внесені перед другим читанням.

У підсумку "за" проголосували 263 народних обранці (для ухвалення рішення мінімально потрібно 226 голосів). Ухваленню передували спроби заблокувати трибуну, відсторонити спікера та вилучити законопроєкт із порядку денного, однак безуспішно.

Того ж дня на сайті Верховної Ради статус документа оновився на "повернуто з підписом від президента України". Закон набув чинності 23 липня, після його публікації в парламентській газеті "Голос України".

Ухвалення цього документа фактично знищило незалежність НАБУ і САП та підпорядковувало діяльність генеральному прокурору. Адже №12414 містить наступні норми:

генеральний прокурор отримує доступ до всіх справ НАБУ або можливість надання такого доступу будь-якому іншому прокурору;

надається право генпрокурору давати обов’язкові письмові вказівки детективам НАБУ і, в разі їх невиконання, змінювати підслідність, передаючи справу іншим органам;

можливість генпрокурором закрити розслідування на вимогу сторони захисту;

право генпрокурора самому вирішувати спори про підслідність;

можливість генпрокурора самостійно підписувати підозри топпосадовцям;

втрату керівником САП права входити до групи прокурорів - питання вирішує тільки генпрокурор.

Детальніше про те, в чому суть закону, який обмежує повноваження НАБУ та САП - в окремому матеріалі РБК-Україна.

Голосування за №12414 відбулось наступного дня після масових обшуків у будівлях НАБУ та САП: 70 обшуків провели працівники Служби безпеки, Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора.

СБУ та ОГП заявляли про викриття російського впливу всередині НАБУ. Деяким працівникам інкримінували держзраду, корупцію та незаконну співпрацю з РФ, оголосили підозри навіть у справі ДТП.

Ухвалення даної законодавчої ініціативи викликало широкий резонанс. У Києві та інших українських містах тисячі людей вийшли на протести. Учасники акцій скандували "Вето на закон", "Поверніть Європу", "Ганьба", "Руки геть від НАБУ та САП" та інші гасла.

Своєю чергою антикорупційні органи закликали народних депутатів не голосувати за №12414. Втім, після того, як закон все ж було ухвалено, керівник САП Олександр Клименко заявив, що 22 липня можна вважати "кінцем незалежності НАБУ та САП".

Директор НАБУ Семен Кривонос натомість звернув увагу, що в Раді законодавчу ініціативу підтримали зокрема ті нардепи, які є "клієнтами" антикорупційних органів. Тож, за його словами, "у таких депутатів наявний конфлікт інтересів".

У підсумку, як зазначили в антикорупційних структурах, ухвалення законопроєкт №12414 означає, що керівник САП "стає номінальною фігурою, а НАБУ втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ Генпрокуратури".

А тому антикорупційна інфраструктура України, вибудувана з 2015 року, буде зруйнована, вважають в НАБУ і САП.

Оскільки зміни до закону спричинили справжній резонанс не тільки всередині країни, а й за її межами (міжнародні партнери наполягали на збереженні незалежності НАБУ і САП, питання поставило під загрозу стабільність зовнішнього фінансування України), на Банковій змушені були зреагувати.

Незалежність САП і НАБУ повертають: що передбачає проект №13533

24 липня, через три дні після підписання скандального закону, президент Зеленський запропонував новий проєкт закону №13533, фактично анулювавши попередній, внісши "запобіжники" для збереження незалежності антикорупційних органів. При цьому нардепи подали шість альтернатив законопроекту Зеленського.

За словами президента, його альтернативний законопроект "забезпечить силу системі правопорядку". №13533 глава держави вніс до Ради після проведених нарад з керівниками правоохоронних і антикорупційних органів.

Як повідомляв на запит РБК-Україна віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, до розв'язання питання щодо відновлення повноважень НАБУ та САП була залучена велика команда - з боку уряду, усі, хто координує роботу цього напряму. Комплексно включилась команда Мін'юсту на чолі з премʼєром Юлією Свириденко.

Після подання президентського законопроєкту НАБУ та САП, які також брали участь у підготовці тексту, повідомили, що №13533 "відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ і САП" та закликали Раду якнайшвидше ухвалити його. Це дозволить запобігти загрозам для кримінальних проваджень, які розслідують антикорупційні органи.

Законопроєкт визначає керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, як самостійного очільника органу прокуратури для прокурорів САП. Це гарантує їхню процесуальну незалежність від генпрокурора у справах, які розслідує НАБУ.

Згідно з документом, генеральному прокурору заборонено надавати обов’язкові письмові вказівки детективам НАБУ, передавати їхні справи іншим органам (за винятком особливих обставин воєнного часу) або втручатися в роботу прокурорів САП чи детективів НАБУ. Також генпрокурор не може змінювати підслідність справ НАБУ без згоди керівника САП.

З одного боку документ має гарантувати незалежність НАБУ та САП. Однак є нюанс. Проектом №13533 передбачено, що співробітники Бюро та низки правоохоронних органів, з доступом до держтаємниці повинні будуть не рідше ніж один раз на два роки проходити поліграф.

В НАБУ пояснюють, що перевірку на поліграфі пропонується проводити не СБУ, а Управлінню внутрішнього контролю НАБУ.

"Законопроєкт, який має усунути загрози незалежності антикорупційних органів, передбачає, зокрема, проходження поліграфа працівниками НАБУ, які мають доступ до державної таємниці. Ці перевірки пропонується проводити саме УВК НАБУ", - заявили у Бюро.

Загалом застосування поліграфа в таких випадках - усталена внутрішня практика антикорупційного органу. Працівники проходять поліграф під час службових розслідувань, призначень і перепризначень. Тому цей нюанс з поліграфом в НАБУ вважають не новацією, а інструментом внутрішньої доброчесності.