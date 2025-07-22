Директор НАБУ просить Зеленського не підписувати резонансний закон
Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос звернувся до президента Володимира Зеленського із закликом не підписувати законопроєкт №12414.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Семена Кривоноса під час брифінгу.
За словами очільника НАБУ, ухвалений парламентом документ фактично ліквідовує незалежність НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Під час брифінгу Кривонос заявив, що ухвалення цього закону є ударом по всій антикорупційній інфраструктурі країни, створеній у відповідь на суспільний запит після Революції Гідності.
"Було знищено антикорупційну інфраструктуру. Те, що створювалось як запит Євромайдану, як запит суспільства, як запит на боротьбу з високопосадовою корупцією сьогодні було знищено", - сказав він.
Кривонос заявив, що нардепи діяли в умовах конфлікту інтересів, голосуючи за цей законопроєкт.
Нагадаємо, сьогодні, 23 липня, Верховна Рада ухвалила закон, який надає повноваження генпрокурору втручатися в діяльність антикорупційних органів. Проєкт підтримали 263 депутати.
Законопроєкт передбачає такі нововведення:
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Генеральний прокурор отримає доступ до всіх кримінальних проваджень НАБУ;
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зможе давати обов’язкові вказівки детективам та змінювати підслідність справ;
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отримає право закривати провадження на підставі клопотань сторони захисту;
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зможе особисто підписувати підозри високопосадовцям;
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керівник САП втратить право самостійно входити до складу групи прокурорів - це рішення ухвалюватиме виключно генпрокурор.
Обмеження повноважень
Перед розглядом законопроєкту №12414 в Раді антикорупційні органи оприлюднили заяву проти такого рішення.
Ухвалення закону відбулося на тлі тиску на антикорупційні інституції: СБУ проводила перевірку в САП щодо дотримання норм держтаємниці, а також здійснила масштабні обшуки у детективів НАБУ під приводом боротьби з "російським впливом".
Європейський Союз висловив занепокоєння останніми діями української влади щодо НАБУ та САП. Речник Єврокомісії нагадав, що фінансова підтримка України з боку ЄС залежить від реального поступу в прозорості, судовій реформі та демократичному врядуванні.
Що таке НАБУ і САП, чим займаються антикорупційні органи та в чому різниця - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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