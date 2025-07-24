Антикорупційний законопроєкт Зеленського містить ризики? Що кажуть у НАБУ

Законопроєкт президента Володимира Зеленського про незалежність НАБУ і САП не створює нових ризиків для роботи антикорупційних органів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ в Telegram .

У НАБУ уточнили, що проєкт передбачає перевірку на поліграфі співробітників, які мають доступ до держтаємниці, але ці процедури проводитиме не СБУ, а власне Управління внутрішнього контролю. Така практика застосовується в Бюро: у 2024 році було проведено близько 200 таких перевірок.

Використання поліграфа в таких випадках - це вже стандартна практика для Бюро. Співробітники проходять поліграф під час службових розслідувань, призначень і перепризначень. Це інструмент внутрішньої доброчесності, а не інновація.

"Важливо, щоб методологія таких перевірок, затверджена НАБУ та СБУ, унеможливлювала ризики втручання в оперативну діяльність або тиск на працівників", - наголосили в НАБУ.