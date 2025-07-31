Рада приняла закон Зеленского о НАБУ и САП

Как голосовали нардепы:

Голосование по фракциям:

"Слуга народа" - 214

"Европейская солидарность" - 27

"Батькивщина" - 4

"Платформа за жизнь и мир" - 17

"За майбутне" - 11

"Голос" - 16

"Довира" - 17

"Восстановление Украины" - 9

Внефракционные - 15

Фото: голосование в целом по проекту закона №13533 в Верховной Раде (скрин видео)

Голосов "против" или "воздержался" не было.

Также нардепы отдали 326 голосов за то, чтобы законопроект был безотлагательно подписан. Свою подпись должен поставить глава ВРУ Руслан Стефанчук, а затем президент Владимир Зеленский.

Отметим, что накануне правоохранительный Комитет ВРУ рекомендовал принять законопроект президента по НАБУ и САП сразу за основу и в целом. Документ поддержали единогласно без каких-либо изменений по тексту от того, что было зарегистрировано.

Предыстория: о чем был скандальный №12414

22 июля Верховная Рада приняла законопроект №12414, который ограничивает независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Соответствующие правки были внесены перед вторым чтением.

В итоге "за" проголосовали 263 народных избранника (для принятия решения минимально нужно 226 голосов). Принятию предшествовали попытки заблокировать трибуну, отстранить спикера и изъять законопроект из повестки дня, однако безуспешно.

В тот же день на сайте Верховной Рады статус документа обновился на "возвращен с подписью от президента Украины". Закон вступил в силу 23 июля, после его публикации в парламентской газете "Голос Украины".

Принятие этого документа фактически уничтожило независимость НАБУ и САП и подчинило деятельность генеральному прокурору. Ведь №12414 содержит следующие нормы:

генеральный прокурор получает доступ ко всем делам НАБУ или возможность предоставления такого доступа любому другому прокурору;

предоставляется право генпрокурору давать обязательные письменные указания детективам НАБУ и, в случае их невыполнения, менять подследственность, передавая дело другим органам;

возможность генпрокурором закрыть расследование по требованию стороны защиты;

право генпрокурора самому решать споры о подследственности;

возможность генпрокурора самостоятельно подписывать подозрения топ-чиновникам;

потерю руководителем САП права входить в группу прокуроров - вопрос решает только генпрокурор.

Подробнее о том, в чем суть закона, который ограничивает полномочия НАБУ и САП - в отдельном материале РБК-Украина.

Голосование за №12414 состоялось на следующий день после массовых обысков в зданиях НАБУ и САП: 70 обысков провели сотрудники Службы безопасности, Государственного бюро расследований и Офиса генпрокурора.

СБУ и ОГП заявляли о разоблачении российского влияния внутри НАБУ. Некоторым работникам инкриминировали госизмену, коррупцию и незаконное сотрудничество с РФ, объявили подозрения даже по делу ДТП.

Принятие данной законодательной инициативы вызвало широкий резонанс. В Киеве и других украинских городах тысячи людей вышли на протесты. Участники акций скандировали "Вето на закон", "Верните Европу", "Позор", "Руки прочь от НАБУ и САП" и другие лозунги.

В свою очередь антикоррупционные органы призвали народных депутатов не голосовать за №12414. Впрочем, после того, как закон все же был принят, руководитель САП Александр Клименко заявил, что 22 июля можно считать "концом независимости НАБУ и САП".

Директор НАБУ Семен Кривонос обратил внимание, что в Раде законодательную инициативу поддержали в частности те нардепы, которые являются "клиентами" антикоррупционных органов. Поэтому, по его словам, "у таких депутатов имеется конфликт интересов".

В итоге, как отметили в антикоррупционных структурах, принятие законопроекта №12414 означает, что руководитель САП "становится номинальной фигурой, а НАБУ теряет независимость и превращается в подразделение Генпрокуратуры".

А потому антикоррупционная инфраструктура Украины, выстроенная с 2015 года, будет разрушена, считают в НАБУ и САП.

Поскольку изменения в закон вызвали настоящий резонанс не только внутри страны, но и за ее пределами (международные партнеры настаивали на сохранении независимости НАБУ и САП, вопрос поставил под угрозу стабильность внешнего финансирования Украины), на Банковой вынуждены были среагировать.

Независимость САП и НАБУ возвращают: что предусматривает проект №13533

24 июля, через три дня после подписания скандального закона, президент Зеленский предложил новый проект закона №13533, фактически аннулировав предыдущий, внеся "предохранители" для сохранения независимости антикоррупционных органов. При этом нардепы подали шесть альтернатив законопроекту Зеленского.

По словам президента, его альтернативный законопроект "обеспечит силу системе правопорядка". №13533 глава государства внес в Раду после проведенных совещаний с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов.

Как сообщал на запрос РБК-Украина вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, к решению вопроса по восстановлению полномочий НАБУ и САП была привлечена большая команда - со стороны правительства, все, кто координирует работу этого направления. Комплексно включилась команда Минюста во главе с премьером Юлией Свириденко.

После представления президентского законопроекта НАБУ и САП, которые также участвовали в подготовке текста, сообщили, что №13533 "восстанавливает все процессуальные полномочия и гарантии независимости НАБУ и САП" и призвали Раду как можно быстрее принять его. Это позволит предотвратить угрозы для уголовных производств, которые расследуют антикоррупционные органы.

Законопроект определяет руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, как самостоятельного руководителя органа прокуратуры для прокуроров САП. Это гарантирует их процессуальную независимость от генпрокурора по делам, которые расследует НАБУ.

Согласно документу, генеральному прокурору запрещено давать обязательные письменные указания детективам НАБУ, передавать их дела другим органам (за исключением особых обстоятельств военного времени) или вмешиваться в работу прокуроров САП или детективов НАБУ. Также генпрокурор не может менять подследственность дел НАБУ без согласия руководителя САП.

С одной стороны документ должен гарантировать независимость НАБУ и САП. Однако есть нюанс. Проектом №13533 предусмотрено, что сотрудники Бюро и ряда правоохранительных органов, с доступом к гостайне должны будут не реже одного раза в два года проходить полиграф.

В НАБУ объясняют, что проверку на полиграфе предлагается проводить не СБУ, а Управлению внутреннего контроля НАБУ.

"Законопроект, который должен устранить угрозы независимости антикоррупционных органов, предусматривает, в частности, прохождение полиграфа работниками НАБУ, которые имеют доступ к государственной тайне. Эти проверки предлагается проводить именно УИК НАБУ", - заявили в Бюро.

В целом применение полиграфа в таких случаях - устоявшаяся внутренняя практика антикоррупционного органа. Работники проходят полиграф во время служебных расследований, назначений и переназначений. Поэтому этот нюанс с полиграфом в НАБУ считают не новацией, а инструментом внутренней добропорядочности.