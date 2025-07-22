Законопроєкт 12414. У чому суть і які повноваження НАБУ і САП уріжуть

Верховна Рада 22 липня ухвалила резонансний законопроєкт щодо роботи НАБУ та САП. Наразі він вже підписаний спікером та переданий на підпис президенту.

В чому суть законопроєкту 12414 - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Новий закон вносить низку змін до Кримінального процесуального кодексу України. РБК-Україна зібрало основні зміни, які пропонує закон.

Без САП у керівниках

Визначення щодо керівника органу прокуратури змінено. Наразі вказується наступна редакція: Генеральний прокурор (особа, яка виконує його обов’язки), керівник обласної прокуратури, керівник окружної прокуратури та їх перші заступники і заступники, які діють у межах своїх повноважень.

До змін цей розділ виглядав так:

керівник органу прокуратури - генеральний прокурор, заступник генерального прокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (для прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури), керівник обласної прокуратури, керівник окружної прокуратури та їх перші заступники і заступники, які діють у межах своїх повноважень.

Стаття 36. Прокурор

Додається нова норма - генпрокурор має право:

надавати письмову вказівку керівнику органу досудового розслідування, яка є обов’язкова для виконання.

доручити іншому прокурору здійснити перевірку додержання законів під час проведення досудового розслідування.

Разом з тим, виключається норма, відповідно до якої керівник САП або його зами мають право доповнити, змінити або відмовитись від апеляційної чи касаційної скарги.

Підслідність справ НАБУ

Право доручати справи БЕБ та НАБУ іншому органу, а БЕБ та НАБУ - справи інших органів, має генеральний прокурор (у попередній редакції право також мали перший заступник та заступник).

У попередній редакції заборонялось доручати справи НАБУ іншому органу досудового розслідування, крім окремих випадків. І це міг робити керівник САП або генпрокурор.

Повноваження прокурора, покладені, зокрема, на керівника САП, можуть бути покладені на іншого прокурора органів прокуратури виключно рішенням генерального прокурора.

Вказівки прокурора

Керівник органу досудового розслідування зобов’язаний виконувати доручення та вказівки прокурора, які даються у письмовій формі.

У попередній редакції цей пункт звучав так:



Керівник органу досудового розслідування уповноважений: ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування, давати слідчому письмові вказівки, які не можуть суперечити рішенням та вказівкам прокурора.

Оперативні підрозділи

Підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю НАБУ здійснюють слідчі дії за письмовим дорученням детектива, прокурора САП або прокурора, який здійснює повноваження прокурора у відповідному кримінальному провадженні (останнього у попередній редакції не було).

Справи НАБУ про хабарі

Генеральний прокурор (раніше це міг робити прокурор САП) своєю постановою може віднести кримінальне провадження до підслідності детективів НАБУ, якщо відповідним кримінальним правопорушенням було заподіяно або могло бути заподіяно тяжкі наслідки охоронюваним законом свободам та інтересам фізичної або юридичної особи, а також державним чи суспільним інтересам.

Детективи НАБУ для розкриття справи за погодженням із генпрокурором (раніше із прокурором САП) можуть також розслідувати кримінальні правопорушення, які віднесені до підслідності слідчих інших органів.

Крім того, додається нова норма - спори про підслідність вирішує керівник органу прокуратури вищого рівня. Спір про підслідність справ НАБУ, БЕБ вирішує генпрокурор.

Закриття справ

У випадку, якщо прокурор ухвалить рішення закрити провадження щодо певної особи, досудове розслідування по справі все одно може тривати далі.

Законопроєкт передбачає, що фігуранти справи можуть звернутись безпосередньо до генпрокурора із клопотанням про закриття кримінального провадження, якщо розслідуються злочини, ймовірно вчинені: екс-президентом України, прем'єром, міністром чи його заступником, народним депутатом, суддею, керівниками НАБУ, БЕБ, ДБР, Нацбанку чи їхніми заступниками, заступником генпрокурора, секретарем РНБО чи його заступниками тощо

Угода зі слідством

У справі щодо корупції укладення угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим здійснюється з врахуванням таких обставин:

у справах щодо кримінальних проступків, нетяжкого або тяжкого злочину, досудове розслідування якого здійснюється НАБУ або яке було направлено до суду прокурором САП, – за погодженням з генпрокурором , керівником САП або його першим заступником чи заступником.

, керівником САП або його першим заступником чи заступником. у випадку особливо тяжкого злочину - за погодженням з генпрокурором, керівником САП.

Підозра

Письмове повідомлення про підозру посадовим особам, зокрема нардепу, кандидату у президенти України, омбудсмену, прокурору САП, директору НАБУ, голові НАЗК, прем’єру, членам Кабміну, директору ДБР здійснюється генеральним

прокурором. Раніше це міг робити і керівник САП.