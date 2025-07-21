У НАБУ заявили, що обшуки СБУ можуть зірвати розслідування топсправ

Служба безпеки України без офіційного попередження, передбаченого чинним законодавством, прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ і САП.

Як заявили у НАБУ, під час перевірки працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП.

Перевірку організовано в період, коли керівництво НАБУ і САП перебуває в офіційному закордонному відрядженні. Указані заходи можуть призвести до розкриття інформації щодо негласних слідчих дій у рамках численних кримінальних проваджень, які наразі розслідуються НАБУ і САП.

"Закликаємо співробітників СБУ суворо дотримуватися норм чинного законодавства, щоб унеможливити "злиття" інформації та зрив розслідування топкорупційних справ, розпочатих НАБУ і САП", - йдеться у заяві.

За офіційною позицією НАБУ, станом на зараз відомо про щонайменше 70 обшуків, що проводяться працівниками СБУ, ДБР та ОГП стосовно співробітників НАБУ. Обшуки охоплюють щонайменше 15 працівників НАБУ, ймовірно, слідчі дії проводяться без судових ухвал.

"Підставами для цих дій у переважній більшості випадків називаються участь окремих осіб у дорожньо-транспортних пригодах. Проте деяким працівникам інкримінують можливі зв’язки з країною-агресором. Ці факти не є взаємопов’язаними", - заявили у НАБУ.

Паралельно розпочата позапланова перевірка стану охорони державної таємниці, ініційована СБУ. Вона стосується працівників НАБУ, які мають доступ до державної таємниці та до проведення негласних слідчих (розшукових) дій. За результатами цієї перевірки СБУ може отримати інформацію про триваючі та заплановані НАБУ і САП оперативні заходи та слідчі дії. Розголошення цієї інформації може зірвати слідчі дії та триваючі розслідування.

Під час одного з обшуків було застосовано фізичну силу до детектива НАБУ, попри відсутність з його боку опору.