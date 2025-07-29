Через НАБУ і САП. Єврокомісія попередила Київ про можливу зупинку фіндопомоги, - ЗМІ
Європейська комісія пригрозила Україні повним припиненням фінансової допомоги через закон про обмеження повноважень НАБУ і САП та підпорядкування їхньої діяльності генпрокурору.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.).
За даними джерел видання, керівництво України на чолі з президентом Володимиром Зеленським отримало сигнал від Єврокомісії про те, що фінансування з боку європейського інструменту Ukraine Facility може бути повністю зупинене, якщо надалі триватиме тиск на ключові антикорупційні інституції.
За словами добре поінформованого джерела в Києві, відповідного листа отримав український уряд.
Загалом, програма Ukraine Facility передбачає виділення Україні до 2027 року 50 млрд євро. Більшість цих коштів надходить безпосередньо до держбюджету.
Опозиційна депутатка й ексміністерка з питань європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе підтвердила, що ЄС справді надіслав відповідне повідомлення.
За її словами, в ньому зазначалося, що "фінансова допомога в межах EU Facility буде заморожена, якщо ситуація з антикорупційними органами не буде виправлена".
Причому йдеться про заморозку всіх наступних фінансових траншів, а не лише про частину запланованих траншів.
Рішучий звіт Єврокомісії
У F.A.Z. зазначили, що експерти Єврокомісії підготували детальний звіт із детальним аналізом подій навколо НАБУ і САП, який було передано до посольств країн ЄС у Києві та самій Комісії.
Документ характеризує обшуки й арешти в НАБУ, як "найгрубішу спробу втручання в діяльність антикорупційної системи України з моменту її створення".
На думку авторів, це свідчення "інституційного конфлікту, в межах якого владна верхівка демонструє свою здатність обмежувати автономні антикорупційні органи". Такі дії є відповіддю на "розслідування, що зачіпають інтереси політичної та економічної еліт".
Фактор Чернишова
У звіті названо непереконливим офіційне обґрунтування рішень, згідно з якими йшлося про боротьбу з російськими агентами в НАБУ.
Натомість автори документа називають розслідування проти ексвіцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова "інституційним спусковим гачком" операції.
Чернишов, який є другом Зеленського, обвинувачується НАБУ в отриманні вигоди в обмін на видачу будівельних дозволів, хоча сам відкидає ці звинувачення.
У звіті також зазначено, що головною ціллю операції 21 липня був співробітник НАБУ Олександр Скомаров - саме він вів справу проти Чернишова. В його підрозділі провели обшуки та вилучили документи, через що роботу підрозділу було "дестабілізовано".
Вилучені в НАБУ докази, тепер можуть бути відхилені судами через порушення "конфіденційності та законності збору інформації".
"Це фактично може призвести до закриття справи проти віцепрем'єра", - йдеться у звіті Єврокомісії.
Зміна пріоритетів та ризики для реформи
На думку фахівців ЄС, ця операція свідчить про зміну пріоритетів в Україні - від "підзвітності" до "дієздатності".
"Політична ефективність дедалі частіше переважає над юридичною сталістю. Такі дії ставлять під сумнів досягнення України в сфері антикорупційної реформи", - йдеться у звіті.
Експерти зазначають, що операція 21 липня підриває довіру міжнародних партнерів до українських інституцій і зачіпає "фундаменти" антикорупційної системи. На їхню думку, вона становить "серйозний виклик верховенству права та принципу розподілу влад".
"Цей випадок створює прецедент, що демонструє: будь-яку антикорупційну структуру в Україні можна "нейтралізувати", - йдеться у документі Єврокомісії.
Пресслужба відомства офіційно повідомила F.A.Z., що ЄС "глибоко стурбований" законодавчими змінами в Україні. Вони несуть серйозну загрозу "повноваженням і спроможностям антикорупційних інституцій".
НАБУ і САП в ЄС називають "наріжними каменями" верховенства права в Україні, і переконані, що вони повинні мати змогу діяти "незалежно".
Резонансний закон щодо НАБУ і САП
Верховна Рада 22 липня схвалила закон, яким обмежила повноваження НАБУ і САП.
Того ж дня СБУ та інші слові структури провели обшуки у 70 підрозділах НАБУ і затримали кількох його слідчих через їхню ймовірну співпрацю з Росією.
Того ж дня парламентська більшість у терміновому порядку ухвалила закон, яким підпорядкувала НАБУ і САП генеральному прокурору, якого призначає президент.
Події викликали суспільний резонанс - у багатьох містах України відбулися мітинги протесту. Зеленського і його партію звинувачували у спробі монополізувати й узурпувати владу.
Єврокомісар з питань розширення Марта Кос назвала ухвалення такого закону "серйозним кроком назад". А посли "Групи семи" (G7) висловили занепокоєність таким документом.
Перед цим, НАБУ розпочало антикорупційні розслідування щодо кількох близьких до Зеленського осіб, зокрема Олексія Чернишова, який до середини липня обіймав посаду віцепрем'єр-міністра. Раніше в Україні ще жодного разу не розслідували справи проти урядовця такого рангу.
Призупинення фінансування ЄС
24 липня Зеленський терміново подав на розгляд у Верховну Раду законопроект про незалежність НАБУ і САП та запобігання впливу Росії на антикорупційні органи. Голосування по ньому заплановане на четвер, 31 липня.
Наступного дня, речник Комісії повідомив, що наразі призупинено виплату 1,5 млрд євро фіндопомоги Україні.
Також ЄС суттєво зменшив обсяг наступного траншу допомоги Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.