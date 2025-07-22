"Серйозний крок назад". Єврокомісар розкритикувала закон про урізання повноважень НАБУ

У Єврокомісії вважають, що рішення українських нардепів ухвалити закон про урізання повноважень НАБУ і САП є серйозним кроком назад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на єврокомісара з питань розширення Марту Кос у соцмережі X .

Кос нагадала, що незалежні органи, такі як НАБУ і САП, мають важливе значення для шляху України до ЄС. При цьому верховенство права залишається в центрі переговорів про вступ до Євросоюзу.

"Серйозно стурбована сьогоднішнім голосуванням у Раді. Демонтаж ключових гарантій, що захищають незалежність НАБУ, - це серйозний крок назад", - підкреслила вона.

Скандальний закон про НАБУ

Нагадаємо, сьогодні, 22 липня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, яким пропонується сильно урізати повноваження НАБУ і САП.

Зокрема, тепер генпрокурор отримає доступ до всіх проваджень НАБУ. Також генпрокурор буде давати обов'язкові вказівки детективам і змінювати підслідність справ.

Водночас у керівника САП заберуть право входити до складу групи прокурорів.

Таку ініціативу нардепи підтримали після того, як 21 липня СБУ прийшла з обшуками до НАБУ. Після цього правоохоронці, зокрема, затримали співробітника елітного закритого підрозділу НАБУ "Д-2".

Детально про закон - у матеріалі РБК-Україна.

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