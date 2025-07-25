ЄС уріже наступний транш для України: які причини та нова сума
Європейський Союз значно уріже наступний транш у рамках програми Ukraine Facility. Офіційна причина - країна не встигає з реформами, але, як стало відомо РБК-Україна, і на терміни цієї виплати міг вплинути антикорупційний скандал.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментарі спікера Єврокомісії Гійома Мерсьє і джерел у владі.
Що про новий транш говорять у Єврокомісії
За словами Мерсьє, українська сторона ще 6 червня подала платіжний запит на часткову виплату траншу - 3 млрд замість 4,5 млрд євро. Єврокомісія розглянула його і наприкінці червня подала пропозицію Раді ЄС,
"Четвертий платіж є найбільшим за сумою та обсягом необхідних реформ. При виконанні всіх показників Україна отримала б 4,5 млрд євро, при цьому необхідно провести 16 реформ. У своєму запиті Україна заявила про виконання 13 із 16 необхідних реформ", - зазначив спікер ЄК.
Він також додав, що Комісія оцінила 13 завершених реформ і запропонувала виділити 3,05 млрд євро як четвертий транш у рамках Ukraine Facility.
Виконання ще трьох реформ триває. Одна з них - це закон про територіальну організацію органів виконавчої влади ("реформа децентралізації"), друга - реформа АРМА, третя - добір суддів Вищого антикорупційного суду.
Згідно з методологією часткових виплат, ухваленою раніше 2025 року, у разі несвоєчасного завершення реформи відповідна сума утримується на строк до 12 місяців, протягом яких реформу може бути реалізовано і здійснено відповідну виплату, додав Мерсьє.
Україна втратила 1,5 млрд євро? Що кажуть джерела
Одне з джерел РБК-Україна в уряді підтвердило, що четвертий транш у рамках Ukraine Facility буде в розмірі 3,05 євро. А сам транш буде перераховано після відповідного рішення Ради ЄС.
Ще одне поінформоване джерело зазначає, що, дійсно, розмір четвертої виплати буде меншим, ніж очікувалося.
"Не 4,5 млрд євро. Але навіть менша сума буде надана із затримкою до того моменту, поки не буде вирішене, зокрема, і питання щодо НАБУ і САП, і відновлення незалежності цих органів", - підкреслив співрозмовник РБК-Україна.
Крім того, за виконання всіх умов фактично можна буде добрати відсутні 1,5 млрд євро до кінця року. Тобто Україна зможе отримати ці гроші, якщо встигне провести реформи і більше не буде "спірних моментів", додало джерело.
Що таке Ukraine Facility
Ukraine Facility - це фінансовий інструмент ЄС, створений для підтримки України під час війни та в період післявоєнного відновлення. У межах програми на 2024-2027 роки передбачено 50 мільярдів євро.
Кошти надаються у формі грантів і кредитів і спрямовуються на макрофінансову допомогу, відбудову, реформи та модернізацію. Використання фінансів контролюється через спеціальний механізм звітності та оцінки ходу реформ.
Як заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, ЄС у довгостроковому бюджеті на 2028-2034 роки запланував 100 мільярдів євро на підтримку України. Гроші буде закладено в "Український фонд" (Ukraine Facility).
На початку квітня цього року Україна, в рамках програми Ukraine Facility, отримала черговий транш допомоги. Розмір підтримки склав 3,5 млрд євро (3,79 млрд доларів).
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