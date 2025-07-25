ЄС уріже наступний транш для України: які причини та нова сума

Європейський Союз значно уріже наступний транш у рамках програми Ukraine Facility. Офіційна причина - країна не встигає з реформами, але, як стало відомо РБК-Україна, і на терміни цієї виплати міг вплинути антикорупційний скандал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментарі спікера Єврокомісії Гійома Мерсьє і джерел у владі.

Що про новий транш говорять у Єврокомісії

За словами Мерсьє, українська сторона ще 6 червня подала платіжний запит на часткову виплату траншу - 3 млрд замість 4,5 млрд євро. Єврокомісія розглянула його і наприкінці червня подала пропозицію Раді ЄС,

"Четвертий платіж є найбільшим за сумою та обсягом необхідних реформ. При виконанні всіх показників Україна отримала б 4,5 млрд євро, при цьому необхідно провести 16 реформ. У своєму запиті Україна заявила про виконання 13 із 16 необхідних реформ", - зазначив спікер ЄК.

Він також додав, що Комісія оцінила 13 завершених реформ і запропонувала виділити 3,05 млрд євро як четвертий транш у рамках Ukraine Facility.

Виконання ще трьох реформ триває. Одна з них - це закон про територіальну організацію органів виконавчої влади ("реформа децентралізації"), друга - реформа АРМА, третя - добір суддів Вищого антикорупційного суду.

Згідно з методологією часткових виплат, ухваленою раніше 2025 року, у разі несвоєчасного завершення реформи відповідна сума утримується на строк до 12 місяців, протягом яких реформу може бути реалізовано і здійснено відповідну виплату, додав Мерсьє.

Україна втратила 1,5 млрд євро? Що кажуть джерела

Одне з джерел РБК-Україна в уряді підтвердило, що четвертий транш у рамках Ukraine Facility буде в розмірі 3,05 євро. А сам транш буде перераховано після відповідного рішення Ради ЄС.

Ще одне поінформоване джерело зазначає, що, дійсно, розмір четвертої виплати буде меншим, ніж очікувалося.

"Не 4,5 млрд євро. Але навіть менша сума буде надана із затримкою до того моменту, поки не буде вирішене, зокрема, і питання щодо НАБУ і САП, і відновлення незалежності цих органів", - підкреслив співрозмовник РБК-Україна.

Крім того, за виконання всіх умов фактично можна буде добрати відсутні 1,5 млрд євро до кінця року. Тобто Україна зможе отримати ці гроші, якщо встигне провести реформи і більше не буде "спірних моментів", додало джерело.