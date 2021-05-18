Рада сегодня может уволить в отставку трех министров: что известно

В прошлую пятницу, 14 мая, заявления об увольнении по собственному желанию подали Криклий и Петрашко. Во фракции "Слуга народа" отметили, что причиной для увольнения министров стало большое количество вопросов как со стороны президента Владимира Зеленского, так и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

При этом по информации РБК-Украина, Криклий и Петрашко написали заявления после того, как их об этом попросил Зеленский.

Что касается Степанова, то нынешний глава Минздрава отказался уходить с поста добровольно. В итоге представление об отставке Степанова в Раду подал премьер-министр. В "Слуге народа" говорят, что причиной его увольнения проблемы с контрактами по вакцинации, а также пристальное внимание к министру со стороны НАБУ.

Заседание фракции

Криклий и Петрашко на вчерашнее заседание "Слуги народа" не пришли. А вот Степанов был и получил возможность выступить. По словам нардепа Ростислава Тистыка, нынешний глава Минздрава не готов уходить в отставку.

И если по вопросу увольнения Криклия и Петрашко депутаты монобольшинства пришли к согласию, то по Степанову нет. Окончательно вопрос будет решаться уже сегодня в сессионном зале.

На кого заменят

Фракция одобрила кандидатуру действующего главы налоговой Алексея Любченко на пост главы Минэкономики. При этом формального голосования за Любченко не было, но никто и не выступал против. Также он может стать министром экономики - первым вице-премьер-министром.

Также СН поддержала руководителя "Укравтодора" Александра Кубракова на пост главы Мининфраструктуры. По словам замглавы фракции Евгении Кравчук, депутаты единогласно поддержали эту кандидатуру во время голосования.

В качестве приемника Степанова фракция выбрала кандидатуру главного санврача Виктора Ляшко.

Утвердить новых министров парламент может уже в четверг, 20 мая.