"Слуга народа" одобрила кандидатов на кресла Криклия и Петрашко

Об этом РБК-Украина рассказал один из членов фракции "Слуга народа".

По словам собеседника, формального голосования не было, но и против кандидатуры Любченко никто не выступил.

"После голосования за отставку Петрашко мы будем собирать подписи за Любченко, потом на их основании премьер внесет эту кандидатуру в Раду", - сказал он.

Кроме того, как сказала замглавы фракции Евгения Кравчук, СН также поддержала кандидатуру руководителя "Укравтодора" Александра Кубракова на пост главы Мининфраструктуры.

По ее словам, депутаты провели голосование за эту кандидатуру и поддержали ее единогласно. Кроме того, как отметила Кравчук, Владислав Криклий и Игорь Петрашко "останутся в команде" после того, как ВР проголосует за их увольнение с министерских должностей.

На данный момент депутаты от СН перешли к обсуждению возможной ротации главы Минздрава. Как сказал собеседник РБК-Украина во фракции, пока настроения по поводу отставки Максима Степанова разделились примерно 50 на 50