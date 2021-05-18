В Комитете ВР не понимают, почему Петрашко уходит в отставку: претензий нет

Причина ухода в отставку министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко неизвестна. В Комитете экономического развития в Верховной Раде говорят, что претензий к работе министра нет.

Об этом заявил председатель Комитета по вопросам экономического развития в Верховной Раде, народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Наталуха в эфире программы " Свобода слова на ICTV ".

По его словам, заявление об увольнении Петрашко поступило в пятницу. Технической возможности у Комитета заслушать его в понедельник, не было. Поэтому причины ухода министра экономики станут, скорее всего, известны во вторник.

"Технической возможности полноценно собрать Комитет и заслушать его сегодня у нас, к сожалению, не было. Я считаю, что это, на самом деле, не нормально, поэтому завтра мы обязательно соберем этот Комитет, заслушаем и поймем настоящую причину", - отметил Наталуха.

Он отметил, что заявление министра об отставке, даже по собственному желанию, без предварительного отчета, недопустима. Комитет должен понимать, "почему человек уходит".

"То ли он устал, то ли он "травмировался" - мы хотим об этом знать. Могут быть разные ситуации", - говорит Наталуха.

Он отметил, что претензий к Игорю Петрашко, как к министру экономики, нет. Наоборот Украина экономически потеряла не так много за период пандемии коронавируса.

"У нас с Игорем Ростиславовичем были разные ситуации... Но нельзя сказать, что мы завалили экономику в Украине во время COVID-кризиса и я бы не ставил на второй план работу министра. Можно по-разному относиться, но сказать что этот министр не справился, я бы точно на себя такого не брал", - говорит Наталуха.