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Отставки в Кабмине: Криклия и Петрашко попросил уйти в отставку президент

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Киев, Понедельник 17 мая 2021 08:47
Отставки в Кабмине: Криклия и Петрашко попросил уйти в отставку президент Коллаж РБК-Украина: министры экономики и инфраструктуры Игорь Петрашко и Владислав Криклий (facebook.com/vladkryklii и factor.news.info)
Автор: Ульяна Безпалько, Игорь Литвиненко

Министров инфраструктуры и экономики Владислава Криклия и Игоря Петрашко в пятницу, 14 мая, попросил уйти в отставку президент Владимир Зеленский. Они согласились с президентом и написали заявления об отставке по собственному желанию.

Об этом сообщили источники РБК-Украина, говорится в материале "Отставки в Кабмине. Почему команда Зеленского увольняет троих министров".

Отставка Петрашко не является полностью неожиданной - в "Слуге народа" его стали критиковать сразу после назначения и уже полгода советовали уволить. В Офисе президента не спешили прощаться с Петрашко, пока не найдут потенциальную замену.

Что касается Криклия, то его фамилия также периодически "выстреливала", когда депутаты делились своими претензиями к Кабмину. Но его редко называли среди главных кандидатов "на вылет".

Криклий перешел в Кабмин из Рады еще во времена премьера Алексея Гончарука. Он был одним из немногих министров, сохранивших свое кресло во время перезагрузки правительства весной прошлого года.

Другие собеседники издания в президентской команде заявили, что против Криклия сыграли конфликты, которыми он обжился за период руководства МИУ.

"К уходу Криклия может быть причастен замглавы ОП Кирилл Тимошенко, у которого были не самые гладкие отношения с министром. Кроме того, у него сложились непростые отношения и с членами профильного комитета Рады", - сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Полгода назад среди нардепов говорили, что Тимошенко присмотрел кандидата на замену Криклию - главу Укравтодора Александра Кубракова. Его Кабмин и планирует предложить Раде в качестве нового главы Мининфраструктуры. Пост Кубракова, по прогнозам источников, может занять координатор "Большого строительства" Юрий Голик.

Напомним, в прошлую пятницу, 14 мая, Петрашко и Криклий подали заявления об отставке по собственному желанию.

Как писало РБК-Украина, причиной отставки министров стало большое количество вопросов к их работе со стороны президента и премьер-министра.

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Отставки в Кабмине. Почему команда Зеленского увольняет троих министров
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Отставки в Кабмине. Почему команда Зеленского увольняет троих министров