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Глава налоговой может стать министром экономики - первым вице-премьер-министром

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Киев, Понедельник 17 мая 2021 21:36
Глава налоговой может стать министром экономики - первым вице-премьер-министром Фото: глава Налоговой службы Украины Алексей Любченко (facebook.com/TaxUkraine)
Автор: Ульяна Безпалько

Глава Налоговой службы Украины Алексей Любченко может стать министром экономики - первым вице-премьер-министром. Раньше в Кабмине Дениса Шмыгаля таких назначений не было.

Об этом РБК-Украина сообщил народный депутат от "Слуги народа" Ростислав Тистык.

"Важно отметить: Любченко предлагают назначить на позицию министра экономики – первого вице-премьер-министра, чего раньше не было в правительстве Шмыгаля", - сказал народный избранник.

Ранее источники РБК-Украина в руководстве "Слуги народа" сообщили, что Любченко может стать министром экономического развития Украины вместо подавшего в отставку Игоря Петрашко.

Напомним, 14 мая в Верховную раду поступили заявления об отставке министров инфраструктуры и развития экономики - Владислава Криклия и Игоря Петрашко. Ожидается, что вопрос их отставки вынесут на внеочередное заседание парламента во вторник, 18 мая.

Как стало известно РБК-Украина, на должность министра инфраструктуры претендует действующий глава "Укравтодора". Кандидатуру Кубракова обсуждают в команде президента.

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