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У Зеленского объяснили причины отставки Степанова

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Киев, Понедельник 17 мая 2021 09:58
У Зеленского объяснили причины отставки Степанова Фото: министр здравоохранения Украины Максим Степанов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

У президента Украины Владимира Зеленского объяснили, почему увольняют министра здравоохранения Максима Степанова. Причиной являются проблемы с контрактами по вакцинации, а также пристальное внимание к министру со стороны НАБУ.

Об этом сообщили источники РБК-Украина в команде Зеленского, говорится в материале "Отставки в Кабмине. Почему команда Зеленского увольняет троих министров".

Кроме того, против Степанова могут сыграть и накаленные отношения с профильным комитетом. Из 15 его членов как минимум 9 готовы поддержать его отставку.

Как сообщили источники, зачастую нардепы из "Слуги народа" прислушиваются к мнению коллег из профильного комитета.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Офису президента пришлось все время вмешиваться в заключение договоров по вакцинах. И они неоднократно слышали обратную связь, что Минздрав обращался к поставщикам позже, чем другие страны, добавил он.

Отметим, министра здравоохранения Максима Степанова планировали отправить в отставку еще в конце апреля.

РБК-Украина писало, что ему предлагали уйти в отставку по собственному желанию.

Напомним, у Владимира Зеленского оценили работу министров инфраструктуры и экономики Владислава Криклия и Игоря Петрашко.

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Отставки в Кабмине. Почему команда Зеленского увольняет троих министров
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Отставки в Кабмине. Почему команда Зеленского увольняет троих министров