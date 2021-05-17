У Зеленского объяснили причины отставки Степанова

У президента Украины Владимира Зеленского объяснили, почему увольняют министра здравоохранения Максима Степанова . Причиной являются проблемы с контрактами по вакцинации, а также пристальное внимание к министру со стороны НАБУ.

Об этом сообщили источники РБК-Украина в команде Зеленского, говорится в материале "Отставки в Кабмине. Почему команда Зеленского увольняет троих министров" .

Кроме того, против Степанова могут сыграть и накаленные отношения с профильным комитетом. Из 15 его членов как минимум 9 готовы поддержать его отставку.

Как сообщили источники, зачастую нардепы из "Слуги народа" прислушиваются к мнению коллег из профильного комитета.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Офису президента пришлось все время вмешиваться в заключение договоров по вакцинах. И они неоднократно слышали обратную связь, что Минздрав обращался к поставщикам позже, чем другие страны, добавил он.