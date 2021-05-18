Рада сьогодні може звільнити у відставку трьох міністрів: що відомо

Сьогодні Верховна рада збереться на позачергове засідання, щоб розглянути звільнення трьох міністрів. Серед них міністри інфраструктури Владислав Криклій, економіки Ігор Петрашко та охорони здоров'я Максим Степанов.
Детальніше про те, що відомо про їх звільнення - в матеріалі РБК-Україна.
Минулої п'ятниці, 14 травня, заяви про звільнення за власним бажанням подали Криклій і Петрашко. У фракції "Слуга народу" зазначили, що причиною для звільнення міністрів стала велика кількість питань як з боку президента Володимира Зеленського, так і прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
При цьому за інформацією РБК-Україна, Криклій і Петрашко написали заяви після того, як їх про це попросив Зеленський.
Що стосується Степанова, то нинішній глава МОЗ відмовився йти з посади добровільно. У підсумку подання про відставку Степанова в Раду подав прем'єр-міністр. У "слузі народу" кажуть, що причиною його звільнення проблеми з контрактами з вакцинації, а також пильна увага до Міністра з боку НАБУ.
Криклій і Петрашко на вчорашнє засідання "Слуги народу" не прийшли. А ось Степанов був і отримав можливість виступити. За словами нардепа Ростислава Тістика, нинішній глава МОЗ не готовий йти у відставку.
І якщо з питання звільнення Криклія і Петрашка депутати монобільшості дійшли згоди, то по Степанову немає. Остаточно питання вирішуватиметься вже сьогодні в сесійній залі.
Фракція схвалила кандидатуру чинного голови податкової Олексія Любченка на пост глави Мінекономіки. При цьому формального голосування за Любченка не було, але ніхто і не виступав проти. Також він може стати міністром економіки - першим віце-прем'єр-міністром.
Також СН підтримала керівника " Укравтодору" Олександра Кубракова на посаду голови Мінінфраструктури. За словами заступника голови фракції Євгенії Кравчук, депутати одноголосно підтримали цю кандидатуру під час голосування.
В якості приймача Степанова фракція вибрала кандидатуру головного санлікаря Віктора Ляшка.
Затвердити нових міністрів парламент може вже в четвер, 20 травня.