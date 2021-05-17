Отставка Степанова: в "Слуге народа" рассказали о позиции фракции

Народный депутат от "Слуги народа" Ростислав Тистык заявил, что на заседании фракции министру здравоохранения Максиму Степанову дали возможность выступить. Однако по нему было видно, что он не готов уходить в отставку.

Об этом Тистык рассказал в комментарии РБК-Украина.

"На заседании был министр Степанов, ему дали возможность выступить. Он частично отчитался за свою работу, делая акцент на результатах и достижениях. Было видно, что он в какой-то мере не очень готов уходить в отставку", - заявил он.

По его словам, премьер-министр Денис Шмыгаль четко подчеркнул, что все шло к отставке Степанова.

"Не один раз были разговоры как с премьером, так и с президентом, поэтому для Степанова это не было неожиданностью", - подчеркнул нардеп.

Тыстык добавил, что от парламентариев услышали разные мнения, в том числе, что Степанов, возможно, был не самым худшим министром.

"Многие согласились, что он возглавил в Минздрав в такие сложные времена", - подчеркнул он.

В свою очередь нардеп Александр Качура рассказал РБК-Украина, что большинство депутатов выступали за то, что его нужно отправить в отставку.

"Но была незначительная часть и его сторонников. Профильный комитет не смог поддержать его отставку. Из 14 присутствующих голоса разделились 7 на 7. Поэтому они проголосовали за то, чтобы передать этот вопрос на усмотрение зала Рады", - добавил он.

Тыстик также рассказал, что на заседании фракции пришел главный санитарный врач Виктор Ляшко, однако его не успели заслушать.

При этом Качура добавил, что ситуация по назначению Ляшко на должность главы Минздрава пока выглядит неоднозначно.

"Некоторые коллеги считают, что он принадлежит к команде Степанова и должны вместе разделять политическую ответственность", - сообщил он.