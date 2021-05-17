ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ляшко выбрали кандидатом на пост главы Минздрава, - Арахамия

Новина українською →
Киев, Понедельник 17 мая 2021 22:30
Ляшко выбрали кандидатом на пост главы Минздрава, - Арахамия Фото: Виктор Ляшко, главный санврач Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На заседании фракции "Слуги народа" в Верховной раде кандидатом на пост главы Минздрава вместо Максима Степанова утвердили главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко. Однако для его назначения есть процедурный вопрос.

Об этом в ходе брифинга сообщил журналистам председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Вместо господина Степанова - господин Ляшко. Но есть процедурный вопрос, если завтра у нас внеочередная сессия, где мы освобождаем трех министров", - сказал он.

По его словам, поскольку Степанов отказался добровольно подать в отставку с поста министра здравоохранения, поэтому процедура голосования за нового главу Минздрава будет немного другой. "Сначала освобождение (Степанова от должности - ред.), потом представление фракции, затем представление на председателя Верховной Рады, поэтому где-то в четверг будет назначение новых министров", - уточнил он.

Напомним, 14 мая в Верховную раду поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке Степанова из Минздрава. Вопрос увольнения министра планируют рассмотреть во вторник, 18 мая, на внеочередном заседании парламента.

Как стало известно РБК-Украина, Степанов не писал заявление об отставке, а премьер самостоятельно решил просить Раду уволить министра здравоохранения.

Добавим, 14 мая в отставку подали министры инфраструктуры и развития экономики - Владислав Криклий и Игорь Петрашко. Все что известно об их решении - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Министерство здравоохранения Украины Максим Степанов Слуга народа
NEWS
Рада в четверг соберется на внеочередное заседание по инициативе Зеленского: что рассмотрят
Рада в четверг соберется на внеочередное заседание по инициативе Зеленского: что рассмотрят
DAILY
Отставки в Кабмине. Почему команда Зеленского увольняет троих министров
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Отставки в Кабмине. Почему команда Зеленского увольняет троих министров