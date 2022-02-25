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США перебрасывают истребители в регионы Балтийского и Черного морей

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Пятница 25 февраля 2022 02:59
США перебрасывают истребители в регионы Балтийского и Черного морей Фото: истребители F-35 Lightning II ВВС США (usafe.af.mil)
Автор: Владимир Костырин

США перебрасывает на восточный фланг НАТО истребители F-35 на фоне военной агрессии России против Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте ВВС США.

Самолеты пятого поколения будут поддерживать миссию Альянса по расширенной воздушной полиции с передовых оперативных баз на эстонской авиабазе Амари, литовской авиабазе Шяуляй и румынской авиабазе Фетешти.

Так, шесть истребителей F-35 Lightning II ВВС США, приписанных к 34-й истребительной эскадрилье, 24 февраля переброшены в регионы Балтийского и Черного морей "для поддержки коллективной обороны НАТО".

"Мы сталкиваемся с динамичной обстановкой, и развертывание F-35 на восточном фланге НАТО укрепит нашу оборонительную позицию и усилит оперативную совместимость Североатлантического союза", - заявил командующий ВВС США в Европе генерал Джефф Харригиан.

В сообщении также отмечается, что самолеты F-35 обеспечивают беспрецедентные возможности связи, командования и управления, которые дают лидерам НАТО "гибкость для демонстрации мощи и утверждения господства в воздухе в условиях жесткой борьбы".

США перебрасывают истребители в регионы Балтийского и Черного морей

Американский истребитель F-35 Lightning II (фото: dvidshub.net)

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что РФ после нападения на Украину закрыла двери политического решения.

Также сообщалось, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан отреагировал на угрозы президента РФ Западу и напомнил Путину, что у НАТО тоже есть ядерное оружие.

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