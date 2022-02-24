Ситуация в Киеве сейчас: что происходит в городе
С самого утра в Киеве слышны взрывы, столичная власть призывает жителей города оставаться дома. Школы и садики в столице не работает, проезд в транспорте - бесплатный.
Подробнее о ситуации в Киеве - в материале РБК-Украина ниже.
На главном вокзале столицы спокойно
Укрзализныця сообщает, что на столичный вокзал продолжают прибывать поезда.
Движение происходит согласно расписанию.
Контакт-центр Укрзализныци работает в штатном режиме: 0-800-50-31-11
Выезды из Киева сковали пробки
В пробках стоят водители на большинстве выездов из столицы.
Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
Наибольшие сложности, по состоянию на 10 утра, наблюдаются на трассе в направлении Житомира и Белой Церкви.
Также "стоит" проспект Победы, Голосеевский проспект, Столичное и Гостомельское шоссе.
Поезда из столицы курсируют по графику
"Людей много, паники нет, кассы работают. Пассажиры, у которых есть билеты выедут своими рейсами. Просим покупать билеты через онлайн-каналы", - сообщает Укрзализныця.
Также сообщается, что "пригородное сообщение в регионах происходит в штатном режиме, кроме направления Харьков - Купянск, движение организовано до Чугуева".
В Киеве наблюдаются перебои с мобильной связью из-за перегрузки
В сети распространяется информация о возможных отключениях мобильной связи и интернета, однако Госспецсвязь уверяет, что эта информация не соответствует действительности, но возможны перебои из-за перегрузки.
"Операторы и провайдеры будут продолжать предоставлять услуги гражданам. Системы оперативно-технического управления коммуникационными сетями переведены на чрезвычайный режим управления. Обращаем внимание, что могут быть перебои со связью. Это, прежде всего, связано с тем, что сети перегружены", - сообщили в ведомстве.
Официальный портал Киева пока не работает
Власти столицы просят не ждать новостей на официальном сайте Киевской городской администрации (https://kyivcity.gov.ua/).
Портал сегодня не будет работать. Следите за обновлением в соцсетях КГГА и мэтра Киева Виталия Кличко.
Метро, троллейбусы и трамваи перевозят пассажиров бесплатно
Проезд по общественному коммунальному транспорту в Киеве бесплатный, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Телеграмме.
Отключена автоматизированная система оплаты проезда, поэтому валидировать транспортную карту в коммунальном транспорте не нужно.
Всех, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, в КГГА просят оставаться дома и быть готовыми проследовать к укрытию в случае включения сирен.
Укрытия отмечены на карте.
Школы и садики Киева не работают
Как сообщили в КГГА, с сегодняшнего дня в Киеве не работают школы и садики. Вместе с тем, больницы города работает в усиленном режиме.
Балансодержателям поручено обеспечить доступ к объектам укрытия населения.
Столичные власти призывают жителей города по возможности оставаться дома.