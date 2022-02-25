Зеленский не отказывается от переговоров с Россией. Место еще обсуждается

Президент Владимир Зеленский не отказывался от мирных переговоров о прекращении вторжения России в Украину . При этом место и дата еще обсуждаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-секретаря украинского президента Сергея Никифорова.

"Должен опровергнуть заявления о том, что мы отказались от переговоров. Украина была и остается готовой говорить о прекращении огня и мире. Это наша постоянная позиция. Мы ответили согласием на предложение президента Российской Федерации", - отметил Никифоров.

По его словам, непосредственно в эти часы стороны консультируются о месте и времени проведения переговорного процесса.

Отметим, как пишет The Times of Israel, накануне Зеленский в разговоре с премьером Израиля Нафтали Беннетом попросил его стать посредником в мирных переговорах. В частности, предложил провести такую встречу в Иерусалиме.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уточнил, что Киев призывал о посредничестве не только Израиль.

"Украина призывала все страны, в том числе и Израиль, быть посредниками в этой сложной ситуации. Любая помощь принимается", - подчеркнул он.