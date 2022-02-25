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Единственная цель российской спецоперации - уничтожить президента Зеленского, - ОП

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Киев, Пятница 25 февраля 2022 10:22
Единственная цель российской спецоперации - уничтожить президента Зеленского, - ОП Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал единственную и главную цель российской спецоперации. Это - уничтожение украинского руководства и, непосредственно, главы государства Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Подоляка во время брифинга.

"Главное, о чем я хочу сказать на сегодня уже понятный сценарий, базовый, фундаментальный сценарий спецоперации РФ. Единственная цель - зайти в Киев и уничтожить руководство Украины, уничтожить лично президента Владимира Зеленского. Только это является целью спецоперации. Поэтому идет такое безумное давление именно на Киев", - рассказал он.

Напомним, сам президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Россия обозначила его как цель номер один, а его семью как цель номер два.

При этом он отметил что он и его семья остаются в Киеве.

Подробнее о том, что сейчас происходит в Украине сейчас, о ситуации на Донбассе и на украинских границах, реакцию мира на происходящие события - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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