Казахстан отказал РФ в соучастии в агрессии против Украины, - NBC

Казахстан, который считается одним из ближайших союзников России, отклонил просьбу Москвы о присоединении своих войск к наступлению на Украину. Он также не признал "ЛДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC .

Казахстан заявляет, что не признает созданные Россией "ЛДНР" в качестве предлога для своей агрессии в Украине.

"Удивительное развитие событий от традиционного союзника России получило поддержку Соединенных Штатов", - говорится в сообщении.

"Мы приветствуем заявление Казахстана о том, что они не признают "ЛДНР". Мы также приветствуем отказ Казахстана направить свои силы для участия в войне Путина против Украины", - говорится в заявлении Совета национальной безопасности США.