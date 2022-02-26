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Казахстан отказал РФ в соучастии в агрессии против Украины, - NBC

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Москва, Суббота 26 февраля 2022 03:44
Казахстан отказал РФ в соучастии в агрессии против Украины, - NBC Фото: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (facebook.com/karasayinfo.kz)
Автор: Артур Родивилов

Казахстан, который считается одним из ближайших союзников России, отклонил просьбу Москвы о присоединении своих войск к наступлению на Украину. Он также не признал "ЛДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Казахстан заявляет, что не признает созданные Россией "ЛДНР" в качестве предлога для своей агрессии в Украине.

"Удивительное развитие событий от традиционного союзника России получило поддержку Соединенных Штатов", - говорится в сообщении.

"Мы приветствуем заявление Казахстана о том, что они не признают "ЛДНР". Мы также приветствуем отказ Казахстана направить свои силы для участия в войне Путина против Украины", - говорится в заявлении Совета национальной безопасности США.

Напомним, о введении санкций против Путина объявили США, Великобритания, ЕС, Канада.

Отметим, ранее Макрон пообещал Украине военную и финансовую помощь. Он уточнил, что Париж выделит 300 млн долларов.

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