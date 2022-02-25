ru ua
Пт, 25 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Появился сайт, на котором можно найти жилье на Западе Украины на время военных действий

Новина українською →
Пятница 25 февраля 2022 15:44
Появился сайт, на котором можно найти жилье на Западе Украины на время военных действий Фото: жители западных регионов могут оставить завку с предложением временного жилья (РБК-Украина)
Автор: Леся Панченко

За сутки с начала активных боевых действий российской армии в Украине, волонтеры создали сайт, на котором можно найти временное убежище в западных областях страны.

Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на сайт "Прихисток".

Сейчас многие украинцы ищут возможность вывезти свои семьи: женщин и детей из зоны активных боевых действий.

Но не у всех есть друзья и близкие на Западе Украины.

Группа Волонтёров за сутки разработала сайт, на котором можно подать заявку на поиск временного убежища, а тот кто готов принять у себя дома семью, ищущую защиты, может в свою очередь заявить об этом.

Сайт сможет работать эффективно при условии, что количество предложений убежища будет равно количеству тех, кто просит защиты.

"Сегодня все мы должны быть максимально собраны, объединены и поддерживать друг друга.

Если у вас есть помещение, в котором вы готовы приютить сограждан в трудной ситуации – жмите на кнопку "Предоставить жилье".

Если вы нуждаетесь в убежище - жмите кнопку "Найти жилье".

Украинцы, давайте в это тяжелое время объединяться и помогать друг другу!", - говорится на сайте "Прихисток".

Ранее мы рассказывали, что во Львове и Хмельницком вводят комендантский час.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов Запад Западная Украина
Мнения
Александр Насиковский
Бизнес на инвестициях: что предлагает рынок недвижимости в 2022 году
Александр Насиковский
основатель и управляющий партнер группы компаний DIM
Владимир Семенцов
Инфляция, новые налоги и низкие проценты: какие есть альтернативы пассивного дохода
Владимир Семенцов
соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development
Оксана Чередничок
На чемоданах: как реагируют покупатели жилья на угрозу войны
Оксана Чередничок
ведущий эксперт по жилой недвижимости Киева и области
Владимир Копоть
Себе на пользу: как читать договор с застройщиком и на что обратить особое внимание
Владимир Копоть
юрист, соучредитель и руководитель сервиса Monitor.Estate
Все мнения