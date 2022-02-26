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Запад готовится отключить Россию от SWIFT. Зачем нужна эта санкция и чем это грозит Кремлю

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Москва, Суббота 26 февраля 2022 15:22
Запад готовится отключить Россию от SWIFT. Зачем нужна эта санкция и чем это грозит Кремлю Решение Путина вторгнуться в Украину дорого обойдется экономике РФ (Фото: kremlin.ru)
Автор: Ростислав Шаправский

США и страны ЕС рассматривают возможность отключения РФ от системы международных банковских платежей SWIFT. Этот шаг может оказать сильный удар по российской экономике, остановив финансовые операции бизнеса и банков.

Что такое SWIFT и как его отключение повлияет на РФ – в материале РБК-Украина.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) позволяет проводить платежи по всему миру и получать данные об этих операциях. К системе присоединено свыше 11 тысяч компаний и организаций по всему миру. Через SWIFT ежедневно отправляются более 330 млрд долларов.

По данным компании "Россвифт", в РФ к SWIFT к началу года был подключен 291 банк в 48 городах. Страна-агрессор два года назад занимала 13 место по трафику сообщений в системе. Отключение от нее грозит российским банкам и их клиентам блокировкой и ограничением доступа к финансовым рынкам во всем мире.

Бизнесу РФ будет гораздо сложнее проводить экспортно-импортные операции и получать кредиты от иностранных компаний. Это также может препятствовать сделкам с российским долгом для местных инвесторов.

Военное вторжения России в Украину заставило пересмотреть свое мнение по этому вопросу даже те страны, которые ранее были против введения таких санкций против Москвы. Западные страны неоднозначно оценивали блокировку SWIFT как меру против кремлевского режима.

Президент США Джо Байден даже после вторжения говорил, что санкции против банков РФ достаточно жесткие, а потому отключение от SWIFT не является настолько важным. Тем не менее, по информации Bloomberg, администрация Белого дома снова вернулась к обсуждению этого вопроса, начав переговоры с Федеральной резервной системой США.

Кроме того, о готовности участвовать в отключении РФ от SWIFT заявили власти Кипра и Италии, ранее скептично относившиеся к этой идее. В Венгрии также сказали, что не намерены препятствовать введению этой санкции против агрессора.

В одностороннем порядке страны не могут принять такое решение – ни США, ни ЕС. SWIFT как организация изолирует РФ от своей системы только если все страны поддержат это решение.

Прецеденты в мире уже были, когда под такие санкции попал Иран в 2012 году. Это была одна из мер, направленная на сдерживание его ядерной программы. Беспрецедентная агрессия РФ против Украины, грозящая последствиями для всей Европы, явно куда больший повод ввести сейчас такие санкции.

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