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ОП о переговорах с Россией в Гомеле: Украина категорически отказалась от ультиматумов

Новина українською →
Киев, Воскресенье 27 февраля 2022 10:19
ОП о переговорах с Россией в Гомеле: Украина категорически отказалась от ультиматумов Фото: Михаил Подоляк (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Щербина

Украина категорически отказалась от переговоров с Россией на ультимативных условиях. Поэтому встречи в белорусском Гомеле не будет.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, очевидны манипуляции российской стороны с переговорным процессом.

"Россия просто унижает Беларусь, используя ее. Россия пытается поставить Украину в недопустимые ультимативные условия, от которых мы уже резко и категорически отказались", - отметил Подоляк.

Он также подчеркнул, что последнее российское предложение является очевидной постановкой под названием "мы едем в Гомель", поскольку уже начинается уничтожение украинской инфраструктуры тяжелыми бомбардировщиками и обстрелы жилых кварталов крылатыми ракетами.

"С таким грязным поведением российской стороны даже в теме о переговорах однозначно можно рассчитывать на еще большую негативную реакцию Запада и на еще более жесткие санкционные пакеты. До тотального вычеркивания России из любых международных коммуникаций. Ибо все прекрасно знают, какими должны быть переговоры в сложившихся условиях. Согласованный формат, согласованное место, реальное содержание и справедливый результат. Это возможно, если Россия перестанет устраивать манипулятивные представления вокруг переговоров", - добавил Подоляк.

Напомним, сегодня стало известно, что Россия отправила в Беларусь делегацию якобы на переговоры с Украиной, и теперь ждет решения Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский исключает переговоры в Беларуси, поскольку с ее территории российские войска заходят на украинскую территорию и обстреливают города.

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