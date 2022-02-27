ОП о переговорах с Россией в Гомеле: Украина категорически отказалась от ультиматумов

Украина категорически отказалась от переговоров с Россией на ультимативных условиях. Поэтому встречи в белорусском Гомеле не будет.

По его словам, очевидны манипуляции российской стороны с переговорным процессом.

"Россия просто унижает Беларусь, используя ее. Россия пытается поставить Украину в недопустимые ультимативные условия, от которых мы уже резко и категорически отказались", - отметил Подоляк.

Он также подчеркнул, что последнее российское предложение является очевидной постановкой под названием "мы едем в Гомель", поскольку уже начинается уничтожение украинской инфраструктуры тяжелыми бомбардировщиками и обстрелы жилых кварталов крылатыми ракетами.

"С таким грязным поведением российской стороны даже в теме о переговорах однозначно можно рассчитывать на еще большую негативную реакцию Запада и на еще более жесткие санкционные пакеты. До тотального вычеркивания России из любых международных коммуникаций. Ибо все прекрасно знают, какими должны быть переговоры в сложившихся условиях. Согласованный формат, согласованное место, реальное содержание и справедливый результат. Это возможно, если Россия перестанет устраивать манипулятивные представления вокруг переговоров", - добавил Подоляк.