Путін відкинув перемир’я, а Зеленський погодився на зустріч у Туреччині: новини за вихідні

Росія не підтримала ідею припинення вогню сьогодні, 12 травня, натомість російський диктатор Володимир Путін запропонував провести переговори. Український президент Володимир Зеленський погодився.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

Переговори про перемир'я в Україні

В суботу, 10 травня, до Києва прибула низка лідерів європейських країн. Спершу вони зустрілись з Зеленським, а після початку розмови - зателефонували американському лідеру Дональду Трампу.

В ході переговорів стало зрозуміло, що Україна, як і всі її союзники готові до повного безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів.

У зв'язку з цим Зеленський повідомив, що перемир’я між Україною та Росією має розпочатися в понеділок, 12 травня. Всі союзники разом з Трампом підтримали дану ініціативу та чекали відповіді від Москви.

Проте у ніч на 11 травня російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію припинення вогню з 12 травня. Натомість диктатор запропонував продовжити переговори розпочаті 2022 року, в Стамбулі після 15 травня,

Після такої заяви спецпредставник Трампа Кіт Келлог наголосив, що спочатку має бути безумовне 30-денне припинення вогню між Росією та Україною, а вже під час нього можливий перехід до мирних переговорів.

А вже за кілька годин Трамп закликав Україну негайно погодитися на переговори з Росією в Туреччині, заявивши, що це шанс перевірити, чи можливо взагалі досягти домовленості.

Слідом за заявою Трампа, свою заяву опублікував і український президент.

Зеленський наголосив, що особисто чекатиме на російського диктатора Володимира Путіна в Туреччині в четвер, 15 травня.

Індія відкрила дамбу після перемир’я з Пакистаном

В суботу, 10 травня, Індія та Пакистан домовилися про повне та негайне припинення вогню. Переговори проходили за посередництва США.

Того ж дня Індія відкрила два шлюзи на дамбі Багліхар, що спричинило розлив річки Ченаб.

Папа Лев XIV виголосив перше послання

Папа Римський Лев XIV виголосив своє перше недільне послання у Ватикані. У своїй промові він згадав Україну.

Папа Римський сказав, що несе у своєму серці "страждання близького серцю народу України" і закликав до переговорів для досягнення "справжнього, справедливого і тривалого миру".

Він продовжив традицію покійного Папи Франциска, який закликав до переговорів між Україною і Росією для припинення війни і неодноразово засуджував загибель цивільних осіб.

Обстріл України

Протягом неділі, 11 травня, Україною тричі ширилась повітряна тривога. Це був перший день після завершення так званого "перемир'я", яке оголосив російський диктатор Володимир Путін.

Варто зауважити, що відразу після завершення "перемир'я" росіяни випустили по Україні дрони. Таким чином, лише за ніч на 11 травня російська армія випустила по Україні 108 дронів.

Українська протиповітряна оборона цієї ночі знищила 60 ворожих дронів. Ще 41 ворожий безпілотник-імітатор було локаційно втрачено.

Однак внаслідок нічної атаки РФ у Київській області постраждав чоловік.

Торговельна угода Китаю та США

Високопоставлені чиновники США, які брали участь у торговельних переговорах з Китаєм, заявили про "істотний прогрес".

Також вони, судячи з усього, підтвердили, що угоди досягнуто.

Таліби заборонили в Афганістані популярну гру

Талібан призупинив гру в шахи по всьому Афганістану, посилаючись на її потенційний зв'язок з азартними іграми, забороненими законами країни про мораль.

Рішення, що було оголошено речником спортивного директорату Аталом Машвані, відображає постійне дотримання адміністрацією свого суворого тлумачення ісламського права з моменту захоплення влади у 2021 році.

Детальніше по заборону та її причини, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

У Польщі знайшли мертвих українців

У готелі Кракова знайшли тіла двох чоловіків. Попередньо була інформація, що один із них є громадянином України.

Однак надвечір неділі виявилось, що другий чоловік, якого знайшли мертвим у готелі Кракова, теж українець.

Детальніше про цей інцидент, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Погода в Україні

Новий робочий тиждень в Україні розпочнеться з похолодання та дощів. У багатьох регіонах очікуються заморозки.

Детальніше про погоду, яка чекає на українців в перший робочий день тижня, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.