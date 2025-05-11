Путін відкинув перемир'я з 12 травня: запропонував дату і місце переговорів з Україною
Російський диктатор Володимир Путін запропонував відновити прямі переговори з Україною вже наступного тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію виступу глави Кремля.
Під час виступу перед пресою Путін заявив, що пропонує відновити переговори з Україною 15 травня в Стамбулі. Він також зазначив, що РФ неодноразово пропонувала кроки щодо припинення вогню (хоча справедливо кажучи, висувала умови) і нібито ніколи не відмовлялася від діалогу з українською стороною.
"Нагадаю ще раз, не ми перервали переговори у 2022 році. Це зробила українська сторона. У зв'язку з цим, незважаючи ні на що, пропонуємо київській владі відновити переговори, перервані нею наприкінці 2022 року. Відновити прямі переговори. Причому підкреслю, без всяких попередніх умов. Почати пропонуємо без зволікання вже наступного четверга, 15 травня, у Стамбулі. Там, де вони проводилися раніше і там де вони були перервані", - сказав Путін.
Глава Кремля анонсував, що завтра у нього буде розмова з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Путін висловив сподівання, що турецький лідер надасть майданчик для переговорів.
"Як відомо, турецькі колеги неодноразово пропонували свої послуги з організації подібних переговорів, і президент Ердоган дуже багато зробив для їхньої організації... Завтра у нас запланована розмова з президентом Туреччини паном Ердоганом. Я хочу попросити його про те, щоб він надав таку можливість проведення переговорів у Туреччині. Але сподіваюся, що він підтвердить своє бажання сприяти пошуку миру в Україні", - заявив диктатор.
Він додав, що Росія нібито налаштована серйозно на переговори і не виключає, що під час зустрічей вдасться досягти домовленостей про нові перемир'я, нове припинення вогню.
"Ми налаштовані на серйозні переговори з Україною. Їхній сенс у тому, щоб усунути першопричини конфлікту, вийти на встановлення довгострокового, міцного миру на історичну перспективу. Не виключаємо, що під час цих переговорів вдасться домовитися і про якісь нові перемир'я, про нове припинення вогню. Причому про реальне перемир'я", - резюмував він.
Україна пропонувала перемир'я на 30 днів, але Путін проігнорував
Нагадаємо, вчора в Києві відбулася зустріч "коаліції рішучих", у якій взяли участь: президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, глава уряду Польщі Дональд Туск і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
Після зустрічі всі п'ятеро провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом і встановили дедлайн Путіну для згоди на повне 30-денне припинення вогню.
Зокрема, Зеленський анонсував, що перемир'я має почати діяти з 12 травня, але якщо Кремль відмовиться, тоді проти Росії буде запроваджено нові санкції. Макрон зазначив, що санкційний пакет підготовлено.
Під час нічного виступу Путін фактично проігнорував цю пропозицію, так і не сказавши, згоден він на неї чи ні.
Також важливо відзначити ще один нюанс. Зеленський учора заявив Трампу, що Україна готова до прямих переговорів із Росією, але тільки в разі, якщо буде досягнуто припинення вогню.
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