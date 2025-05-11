Папа Лев XIV виголосив перше послання: що сказав про Україну
Папа Римський Лев XIV виголосив своє перше недільне послання у Ватикані. У своїй промові він згадав Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Новий Папа за традицією звернувся до вірян з балкона базиліки Святого Петра у Ватикані. Це було його перше недільне послання після обрання понтифіком.
Новий Папа Римський сказав, що несе в своєму серці "страждання близького серцю народу України" і закликав до переговорів для досягнення "справжнього, справедливого і тривалого миру". Він продовжив традицію покійного Папи Франциска, який закликав до переговорів між Україною і Росією для припинення війни і неодноразово засуджував загибель цивільних осіб.
Також Папа Лев XIV закликав до припинення вогню в Газі та звільнення всіх ізраїльських заручників. Папа Лев XIV попросив держави "більше не воювати".
Новий Папа Римський
Нагадаємо, що 21 квітня раптово пішов з життя Папа Римський Франциск. На початку року він тяжко захворів і понад місяць лікувався від пневмонії. Він помер у великодній понеділок через інсульт. Похорон Папи Франциска відбувся 26 квітня.
У Ватикані 7 травня розпочався конклав, де кардинали мали обрати нового Папу. Перший день голосування закінчився невдачею, але вже 8 травня над Сикстинською капелою з'явився білий дім, що ознаменувало обрання нового понтифіка. Святий Престол очолив кардинал Роберт Френсіс Прево. Він став першим американським Папою.
Роберт Френсіс Прево обрав собі ім'я Лев XIV. Офіційна церемонія інтронізації Лева XIV відбудеться 18 травня.
Що відомо про нового Папу Римського - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
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