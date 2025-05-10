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Зеленський: 30-денне перемир'я почнеться з 12 травня, якщо РФ відмовить - будуть наслідки

Україна, Субота 10 травня 2025 15:30
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Зеленський: 30-денне перемир'я почнеться з 12 травня, якщо РФ відмовить - будуть наслідки Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Перемир’я між Україною та Росією має розпочатися в понеділок, 12 травня. Якщо Кремль відмовиться від повного та безумовного припинення вогню, йому загрожують нові санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського на пресконференції після зустрічі "коаліції рішучих".

"Ми домовилися, що з понеділка, 12 травня, має розпочатися повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Ми разом вимагаємо цього від Росії, ми знаємо, що нас підтримують у цьому Сполучені Штати Америки", - наголосив президент.

Він зазначив, що безумовне припинення вогню означає "без жодних умов". За його словами, спроба виснути будь-які умови є свідченням наміру затягнути війну та зірвати дипломатію.

Президент наголосив, що припинення вогню має бути всеосяжним: в повітрі, на морі та на суші. Водночас він зазначив, що забезпечити моніторинг припинення вогню цілком можливо у координації зі Сполученими Штатами Америки.

"Це є дійсно реалістично. Припинення вогню має тримати 30 днів, щоб дати реальний шанс дипломатії. Протягом цього часу робота буде зосереджена на визначенні безпекових, політичних, гуманітарних основ миру", - додав Зеленський.

Він зауважив, що Україну радує те, що вимогу припинення вогню та переходу до змістовної дипломатії підтримують всі, не лише країни Європи, а й Сполучені Штати Америки, які запропонували це першими.

"До речі, ще 11 березня під час зустрічі в Саудівській Аравії", - зауважив глава України.

За словами президента, чітким пріоритетом є зміцнення Сил оборони та безпеки України як головної гарантії суверенітету і безпеки України. Водночас він наголосив, що ключовим елементом гарантій безпеки також має стати контингент з підтримки.

Що загрожує Росії в разі відмови

"Якщо Росія відмовиться від повного і безумовного припинення вогню, мають бути застосовані санкції", - наголосив Зеленський.

Він пояснив, що посилені будуть санкції проти її енергетичного сектору та банківської системи.

"Триває підготовка сильного 17-го пакету санкцій Європейського Союзу. Він буде скоординований санкціями на Великобританії, Норвегії та США. Ми вітаємо потужний сигнал Канади щодо посилення санкцій з їхнього боку", - додав президент.

Та повідомив, що Україна домовилась з партнерами продовжити роботу над ефективним використанням заморожених активів Росії. Це планують обговорити вже на наступному саміті G7.

Перемир'я має початись в понеділок, 12 травня

Нагадаємо, що сьогодні,10 травня, до Києва приїхали лідери "коаліції рішучих". Після зустрічі учасники "коаліції рішучих" зателефонували президенту США Дональду Трампу.

В результаті всіх переговорів учасники зустрічі поставили Росії дедлайн для згоди на припинення вогню.

Наразі відомо, що Україна та всі її союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи з 12 травня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що США та ЄС запропонували нове перемир'я терміном на 30 днів. У разі відмови Кремля, проти Росії будуть запроваджені нові жорсткі санкції.

РБК-Україна писало, що ЗМІ дізнались деталі документа в якому Україна, США та ЄС сформували список умов для Путіна.

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