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Другий чоловік, якого знайшли мертвим у готелі Кракова, теж українець: нові деталі

Польща, Неділя 11 травня 2025 13:36
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Другий чоловік, якого знайшли мертвим у готелі Кракова, теж українець: нові деталі Фото: у поліції Польщі розповіли деталі загибелі чоловіків у готелі Кракова (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Тіла двох чоловіків були виявлені в готелі одного зі студентських гуртожитків Кракова. Обидва - українці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN24, Rmf24.

Так, у суботу, 10 травня, у готельній частині одного з гуртожитків за адресою вул. Реймонта в Кракові в одній із кімнат співробітники виявили тіла двох чоловіків .

"Ідеться про двох 58-річних чоловіків, один із яких загинув, інший, найімовірніше, покінчив життя самогубством. Обидва чоловіки були громадянами України", - повідомив телеканалу TVN24 комісар Пьотр Шпех із Головного управління муніципальної поліції Кракова.

Як розповіли в поліції Rmf24, один із них був відомий персоналу готелю, оскільки близько двох років знімав там номер.

За попередніми даними, одного з чоловіків було вбито, а інший покінчив життя самогубством.

"Насамперед мова може йти про так зване розширене самогубство, тобто про ситуацію, коли людина вбиває когось, а потім накладає на себе руки, - заявила в інтерв'ю телеканалу TVN24 молодша інспекторка Катажина Цісло, прессекретарка воєводського коменданта поліції в Кракові.

Обидва тіла за рішенням прокурора будуть направлені на експертизу, після чого стане відомий механізм смерті, а також час смерті обох людей.

Як повідомлялось, у Польщі, у готелі мКракова знайшли тіла двох чоловіків. Попередньо була інформація, що один із них є громадянином України.

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