Другий чоловік, якого знайшли мертвим у готелі Кракова, теж українець: нові деталі

Тіла двох чоловіків були виявлені в готелі одного зі студентських гуртожитків Кракова. Обидва - українці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN24 , Rmf24 .

Так, у суботу, 10 травня, у готельній частині одного з гуртожитків за адресою вул. Реймонта в Кракові в одній із кімнат співробітники виявили тіла двох чоловіків .

"Ідеться про двох 58-річних чоловіків, один із яких загинув, інший, найімовірніше, покінчив життя самогубством. Обидва чоловіки були громадянами України", - повідомив телеканалу TVN24 комісар Пьотр Шпех із Головного управління муніципальної поліції Кракова.

Як розповіли в поліції Rmf24 , один із них був відомий персоналу готелю, оскільки близько двох років знімав там номер.

За попередніми даними, одного з чоловіків було вбито, а інший покінчив життя самогубством.

"Насамперед мова може йти про так зване розширене самогубство, тобто про ситуацію, коли людина вбиває когось, а потім накладає на себе руки, - заявила в інтерв'ю телеканалу TVN24 молодша інспекторка Катажина Цісло, прессекретарка воєводського коменданта поліції в Кракові.

Обидва тіла за рішенням прокурора будуть направлені на експертизу, після чого стане відомий механізм смерті, а також час смерті обох людей.