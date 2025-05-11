Індія відкрила дамбу після перемир’я з Пакистаном
Індія відкрила два шлюзи на дамбі Багліхар у суботу, що спричинило розлив річки Ченаб.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Times of India.
Причиною стало підвищення рівня води через сильні дощі, які пройшли регіоном напередодні.
За інформацією джерел видання, шлюзи залишались відкритими з 8:30 до 16:30 для регулювання водопотоку.
Подія відбулася на тлі домовленостей між Індією та Пакистаном про призупинення бойових дій, але без обговорення Договору про води Інду, який Індія раніше призупинила.
Згідно з цією угодою, Індія має повне право використовувати води східних річок — Сатледжа, Біаса та Раві, тоді як Пакистан - західних, зокрема Ченаба, Джелума та Інду.
Нагадаємо, що 4 травня Індія перекрила воду через дамбу Багліхар на річці Ченаб.
Це рішення Індії стало наслідком терористичного нападу в Пахалгамі, штат Джамму і Кашмір, під час якого загинуло 26 осіб, переважно туристів.
Цього тижня, вночі 7 травня, Індія оголосила про початок операції "Сіндур", завдавши ударів по "терористичних" об'єктах у Пакистані. А вже цієї ночі Пакистан у відповідь розпочав операція "Буньян уль Марсус" проти Індії.
Обидві країни кілька разів обмінялися ударами, це призвело до жертв.
Вчора Індія та Пакистан домовилися про повне та негайне припинення вогню. Переговори проходили за посередництва США.
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