"Коаліція рішучих" разом з Трампом висунула РФ дедлайн для згоди на перемир'я
Лідери "коаліції рішучих" після зустрічі у Києві зателефонували президенту США Дональду Трампу. Росії поставили дедлайн для згоди на припинення вогню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в X (Twitter).
Він зазначив, що президент України Володимир Зеленський, а також французький лідер Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єри Польща та Британії Дональд Туск і Кір Стармер після зустрічі "коаліції рішучих" у Києві поговорили телефоном з Трампом.
"Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка (12 травня, - ред.)", - заявив Сибіга.
За словами глави МЗС, якщо Росія погодиться і буде забезпечено ефективний моніторинг, тривале припинення вогню і заходи з розбудови довіри можуть прокласти шлях до мирних переговорів.
Зустріч "коаліції рішучих"
Нагадаємо, що сьогодні, 10 травня, до Києва прибули лідери чотирьох європейських країн - президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та прем'єр Польщі Дональд Туск.
У Києві відбулася зустріч "коаліції рішучих", мета якої забезпечити мир в Україні після припинення вогню та закінчення війни. У рамках коаліції обговорюється можливість відправлення європейських військ в Україну.
Варто додати, що США у березні висунули пропозиції 30-денного всеосяжного припинення вогню між РФ та Україною. В Україні погодилися на пропозицію США, втім Москва досі затягує з відповіддю.
Європейські партнери заявляли, що у співпраці з США готові посилити санкційний тиск на Росію, якщо та відмовиться від перемир'я. Відповідні заяви робив Мерц та Макрон.
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