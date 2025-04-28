Путін оголосив "перемир'я" на час святкування "Дня перемоги", - Кремль

Російський диктатор Володимир Путін "з гуманітарних міркувань" оголосив про тимчасове перемир'я у війні у дні 80-річчя "Дня перемоги".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента Росії.

Як зазначають у Кремлі, так зване "перемир'я" нібито триватиме з нуля годин з 7 на 8 травня до нуля годин з 10 на 11 травня. На цей час російська сторона обіцяє "зупинити всі бойові дії".

Росія закликає українську сторону "наслідувати приклад" та погрожує "відповідати" у разі порушення "перемир'я".

У тому ж числі Кремль стверджує про свою нібито готовність до мирних переговорів без попередніх умов.

Попередні "перемир'я" Росії

Окремо варто пояснити, що це вже не перше так зване "перемир'я" під час повномасштабної війни Росії проти України.

"Енергетичне перемир'я"

Протягом останніх місяців Сполучені Штати Америки (США) провели низку окремих зустрічей з представниками Москви та Києва. Під час діалогу з Україною сторони домовились досягнути повного припинення вогню, втім, Кремль відкинув цей сценарій через те, що угода "не вирішить проблем" Москви.

Водночас у Росії погодились на взаємне припинення ударів по енергетичних об'єктах. Так чи інакше, країна-терорист регулярно порушувала "перемир'я" й щоночі запускала проти України безпілотні літальні апарати (БпЛА). Під удар потрапляла й енергетична інфраструктура.

"Великоднє перемир'я"

Зокрема 19 квітня російський диктатор Путін ініціював чергове "припинення вогню" на період Пасхи. Воно було оголошено з 18.00 19 квітня до 00.00 21 квітня. Втім й цього разу російські терористи не припиняли обстрілювати позиції українських військ на фронті, а також населені пункти і цивільних.