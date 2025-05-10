Індія та Пакистан домовилися про повне припинення вогню, - Трамп

Індія та Пакистан домовилися про повне та негайне припинення вогню. Переговори проходили за посередництва США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента США Дональда Трампа в Truth Social.

"Після довгої ночі переговорів за посередництва Сполучених Штатів я радий повідомити, що Індія і Пакистан домовилися про повне і негайне припинення вогню", - написав він.

Трамп привітав обидві країни з домовленістю та тим, що "вони проявили здоровий глузд і великий розум".

Глава МЗС Пакистану Мохаммад Ісхак Дар підтвердив, що країни домовилися про негайне припинення вогню.

"Пакистан завжди прагнув миру та безпеки в регіоні, не поступаючись своїм суверенітетом та територіальною цілісністю", - написав він в X (Twitter).