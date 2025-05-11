Путін замість перемир'я хоче зустріч, Україна має негайно погодитися, - Трамп
Президент США Дональд Трамп закликав Україну негайно погодитися на переговори з Росією в Туреччині, заявивши, що це шанс перевірити, чи можливо взагалі досягти домовленості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис американського президента у Truth Social.
За словами Трампа, російський диктатор Володимир Путін не прагне миру, але Україна все одно має погодитися на перемовини.
"Президент Росії Путін не хоче підписувати угоду про припинення вогню з Україною, натомість прагне зустрітися в четвер у Туреччині, щоб обговорити можливе завершення кровопролиття. Україна має негайно погодитися на це", - заявив Трамп у своєму дописі.
Президент США додав, що під час перемовин у Україна хоча б зможе з’ясувати, чи можлива взагалі мирна угода в Росією.
"А якщо ні - європейські лідери та США знатимуть, на чому все стоїть, і зможуть діяти відповідно!", - наголосив глава Сполучених Штатів.
Окрім того, він додав, що взагалі сумнівається у можливості мирної угоди з Путіним, який, мовляв, занадто "зайнятий святкуванням".
"Я починаю сумніватися, що Україна укладе угоду з Путіним, який надто зайнятий святкуванням Перемоги у Другій світовій війні - перемоги, яка не могла бути здобута (і близько!) без Сполучених Штатів Америки. Проведіть зустріч негайно!", - закликав Трамп.
Переговори у Туреччині
Нагадаємо, у Києві 10 травня відбулася зустріч "коаліції рішучих". Президент Володимир Зеленський приймав президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем’єрів Великої Британії Кіра Стармера та Польщі Дональда Туска.
Після зустрічі лідери провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. За її підсумками Україна оголосила, що готова до припинення вогню щонайменше на 30 днів, починаючи з 12 травня. Водночас європейські лідери попередили Москву, що у разі відмови на Росію чекають нові санкції.
Втім, у ніч на 11 травня глава Кремля Володимир Путін провів прес-конференцію. Під час неї він відкинув припинення вогню, запропоноване Україною, США і "коаліцією рішучих" з 12 травня.
Натомість Путін запропонував 15 травня продовжити переговори в Стамбулі, які було розпочато ще 2022 року, причому з того місця, на якому вони завершилися. Повідомлялося, що Путін поспілкується з цього питання з Ердоганом.
У відповідь Зеленський заявив, що Україна готова до діалогу лише після повного і всеосяжного припинення вогню.
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