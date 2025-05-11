Путін замість перемир'я хоче зустріч, Україна має негайно погодитися, - Трамп

Президент США Дональд Трамп закликав Україну негайно погодитися на переговори з Росією в Туреччині, заявивши, що це шанс перевірити, чи можливо взагалі досягти домовленості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис американського президента у Truth Social.

За словами Трампа, російський диктатор Володимир Путін не прагне миру, але Україна все одно має погодитися на перемовини.

"Президент Росії Путін не хоче підписувати угоду про припинення вогню з Україною, натомість прагне зустрітися в четвер у Туреччині, щоб обговорити можливе завершення кровопролиття. Україна має негайно погодитися на це", - заявив Трамп у своєму дописі.

Президент США додав, що під час перемовин у Україна хоча б зможе з’ясувати, чи можлива взагалі мирна угода в Росією.

"А якщо ні - європейські лідери та США знатимуть, на чому все стоїть, і зможуть діяти відповідно!", - наголосив глава Сполучених Штатів.

Окрім того, він додав, що взагалі сумнівається у можливості мирної угоди з Путіним, який, мовляв, занадто "зайнятий святкуванням".

"Я починаю сумніватися, що Україна укладе угоду з Путіним, який надто зайнятий святкуванням Перемоги у Другій світовій війні - перемоги, яка не могла бути здобута (і близько!) без Сполучених Штатів Америки. Проведіть зустріч негайно!", - закликав Трамп.